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Жюри Букеровской премии назвало лучший за последние полвека роман

Премия «Золотой букер» присуждена канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Лучшую работу из числа лауреатов Букеровской премии по литературе за 50 лет ее существования накануне выбрало жюри.

В шорт-лист «Золотого букера», отобранный еще в конце мая, вошли «В свободном государстве» Видиадхара Найпола как представитель литературы 1970-х гг., «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли – 80-х, «Английский пациент» - 90-х, «Волчий зал» Хиллари Мантел – 2000-х, «Линкольн в Бардо» Джорджа Макрума – 2010 х.

Букеровскую премию за «Английского пациента» Майкл Ондатже получил в 1992 г. В 1996 году по нему был снята одноименная кинокартина, получивший 12 Оскаров, в том числе за лучший фильм, мужскую и женскую роли, а также за лучший адаптированный сценарий.

В 1993 г. жюри Букеровской премии выбирало лучшего автора из всех предыдущих лауреатов за последние 25 лет. Тогда премию «Букер Букеров» получил британец Салман Рушди за книгу «Дети полуночи».