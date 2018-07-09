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Черчесов рассказал, за кого будет болеть после вылета России с ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире Первого канала, за какую именно команду он будет болеть в предстоящих матчах чемпионата мира по футболу. «Дальше чемпионат смотреть не буду. Болеть буду за бельгийцев», - сказал Черчесов, отметив, что он знаком с тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.

«Когда я приезжал в Брюгге, мы с ним пересеклись и он мне жаловался, что у него "тот не в форме, этот не в форме". А я на него смотрю и думаю: мне бы твои проблемы», - рассказал тренер российской сборной.

Сборная России 7 июля в Сочи не прошла в полуфинал чемпионата мира, уступив по пенальти сборной Хорватии. В Санкт-Петербурге 10 июля состоится матч полуфинала между сборными Франции и Бельгии, 11 июля на московском стадионе "Лужники" в полуфинале сыграют команда Хорватии и сборная Англии.

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