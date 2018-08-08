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Американская киноакадемия введет новую номинацию на «Оскар»

Американская академия киноискусств решила ввести новую номинацию на премию «Оскар». Теперь награду также будут вручать за «выдающиеся достижения в популярном кино». Об этом говорится в Twitter киноакадемии.

Помимо этого, время трансляции церемонии сократится до трех часов. Победителей в номинациях, которые не пользуются интересом у зрителей, будут награждать во время рекламных пауз, пишет Vanity Fair.

91-я церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля 2019 г. 92-ю церемонию решили провести раньше запланированных сроков - 9 февраля 2020 г.

Киноакадемия рассчитывает, что нововведения помогут остановить падение рейтингов «Оскара», уточняет издание. Церемонию в 2018 г. на американском канале ABC посмотрели только 26,5 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2017 г. (32,9 млн человек). Ранее считалось, что самые низкие данные по просмотрам в истории вручения награды были зафиксированы в 2008 г. - 31,8 млн человек. Однако показатели 2018 г. побили предыдущий антирекорд.

Американская киноакадемия ежегодно вручает премию «Оскар». Это одна из главных наград в области кино. Номинантов выбирают члены академии при помощи голосования. Сейчас в академии более 6000 членов.

Как изменилась церемония вручения «Оскара»