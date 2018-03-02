Как изменилась церемония вручения «Оскара»
От закрытого банкета до трансляций с миллионной аудиторией
В ночь с 4-го на 5-е марта в Лос-Анджелесе пройдет юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара». Первое награждение состоялось в 1929 г. на закрытом банкете Академии в отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе. В 1930 г. состоялась первая радиотрансляция церемонии, а в 1953 — первая телевизионная трансляция. В 2017 г. церемонию в прямом эфире по телеканалу АВС посмотрели 32,9 млн человек, подсчитала американская исследовательская компания Nielsen. Суммарная теле- и интернет аудитория премии составляет около миллиарда. На фото: церемонии 1937 г. в отеле «Рузвельт» и 2013 г. в киноцентре Dolby Theatre
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Первоначально лауреаты премии объявлялись заранее, до церемонии. На банкете вручали награды уже известным победителям. С 1934 г. голосование стало тайным, подсчет голосов ведет аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. На фото: Джозеф Руттенберг получает «Оскара» за операторскую работу (фильм «Миссис Миннивер»), 1943 г. и Леонардо ди Каприо после победы в номинации «Лучшая мужская роль» («Выживший»), 2016 г.
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За многолетнюю историю премии номинации довольно часто менялись. Сейчас «Оскар» вручается в 24 основных номинациях, семь из которых существуют с первой церемонии. На фото: лучшая актриса 1930 года Мэри Пикфорд и лауреаты 2013 г. актеры Дэниэл Дей Льюис, Дженнифер Лоуренс, Энн Хэтуэй и Кристоф Вальц
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С 2002 г. церемонии проходят в киноцентре Dolby Theatre. Строительство театра спонсировала американская компания Eastman Kodak, вложившая в проект $75 млн для того, чтобы театр получил ее имя
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Важная часть современных церемоний - проход звезд по красной ковровой дорожке. Число приглашенных исчисляется сотнями, и чтобы гости не стояли в очереди на фотоснимки, организаторы церемонии предварительно согласуют время прибытия гостей в точностью до минут. На фото: актер и режиссер Чарльз Лоутон с женой Эльзой Ланчестер (1940 г.), Дженнифер Лопес на красной ковровой дорожке, 2016 г.
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Важнейший момент для приглашенных актрис - выбор платья. Раньше наряды многим предоставляла киностудия, сейчас звезды нередко выбирают одежду, договариваясь с крупными модными марками. Стоимость наряда на «Оскар» может составлять до $200 000. На фото: режиссер и продюсер Джозеф Манкевич с актрисой Клодетт Кольбер (1955 г.), актриса Кейт Бланшетт в платье Armani Prive на репетиции церемонии (2014 г.)
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Стать ведущим церемонии - мечта для многих актеров. Рекордсмен по числу проведенных «Оскаров» - американский актер Боб Хоуп, становившийся ведущим 18 раз (с 1939 по 1977 гг.). На фото: Боб Хоуп на церемонии 1942 г. и ведущий 2016 г. комик Крис Рок, который открыл церемонию монологом с шутками про скандал вокруг отсутствия чернокожих номинантов «Оскара», а в середине шоу устроил продажу печенья
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Долгое время церемонии ограничивались вручением статуэток и банкетом. После переезда в Dolby Theatre объявление номинаций стало перемежаться музыкальными номерами. Их нередко сопровождают выступления танцоров, акробатов и цирковых артистов. На фото: оперная певица Милица Корьюс исполняет песню из кинофильма «Большой вальс» (1939 г.), Джон Ледженд во время исполнения композиций City of Stars и Audition из мюзикла «Ла ла ленд», 2017 г.
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Обязательная часть «Оскара» - фотосессия победителей после церемонии. С 70-х годов лауреаты позируют на фоне, украшенном оскаровскими статуэтками. На фото: актеры Грегори Пек и София Лорен на церемонии 1962 г., актеры Жан Дюжарден и Натали Портман, 2012 г.
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Перед церемонией в Голливуде проходят многочисленные приемы и вечеринки. Их непременная часть — символика премии: «Оскарами» украшают столы и помещения, а шеф-повара готовят съедобные статуэтки, в основном пирожные или закуски. На фото: актриса Элизабет Тейлор на церемонии 1960 г. и подготовка к церемонии 2018 г.
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