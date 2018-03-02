Как изменилась церемония вручения «Оскара»

Oscar, Mario Anzuoni / Reuters

В ночь с 4-го на 5-е марта в Лос-Анджелесе пройдет юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара». Первое награждение состоялось в 1929 г. на закрытом банкете Академии в отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе. В 1930 г. состоялась первая радиотрансляция церемонии, а в 1953 — первая телевизионная трансляция. В 2017 г. церемонию в прямом эфире по телеканалу АВС посмотрели 32,9 млн человек, подсчитала американская исследовательская компания Nielsen. Суммарная теле- и интернет аудитория премии составляет около миллиарда. На фото: церемонии 1937 г. в отеле «Рузвельт» и 2013 г. в киноцентре Dolby Theatre

1/10