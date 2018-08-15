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Путин посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии

Президент России Владимир Путин 18 августа собирается посетить церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Заедет по дороге в Берлин», - уточнил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков также подтвердил информацию о том, что перед приездом в Берлин Путин посетит Австрию. По его словам, 5 июня во время визита в Вену Кнайсль пригласила российского президента на свадьбу. В связи с поездкой в Берлин у главы государства появилась возможность посетить торжественное мероприятие. «Мы заедем и поздравим», - сказал Ушаков.

В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Путин может присутствовать на церемонии бракосочетания Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера. Свадьбу решили отпраздновать в винодельческом хозяйстве на юге австрийской провинции Штирия. По информации источников издания, безопасность гостей будет обеспечивать спецподразделение «Кобра».

Путин 18 августа приедет в Берлин. В этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, санкции США против России, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».