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Лувр Абу-Даби отложил показ принадлежавшей российскому миллиардеру картины

Лувр Абу-Даби пока не будет выставлять картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая раньше принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает городской департамент культуры и туризма. Причины не уточняются. Какие-либо еще детали будут объявлены позже, говорится в сообщении.

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G — Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (@dctabudhabi) 3 сентября 2018 г.

Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» Лувр Абу-Даби должен был выставить 18 сентября. Музей мог отложить показ полотна до годовщины своего открытия, которое намечено на 11 ноября, написало местное издание The National.

На картине «Спаситель мира» изображен Иисус Христос в голубых одеждах, держащий хрустальный шар. Полотно было написано около 1500 г., долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картину написал сам да Винчи.

Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Российский миллиардер впоследствии с ним судился, обвиняя в мошенничестве в ходе этой сделки: Бувье продал Рыболовлеву картину на $40 млн дороже, чем купил сам.

В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. После этого суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Рыболовлева к Бувье.

Имя картины покупателя не раскрывалось. Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

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