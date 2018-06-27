Стиль жизни

Новости

Лувр Абу-Даби выставит принадлежавшую российскому миллиардеру картину

Художественный музей Абу-Даби (Лувр Абу-Даби) 18 сентября выставит картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая раньше принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщается на сайте музея. «Потерянный, а затем спрятанный в частной коллекции на долгое время шедевр Леонардо да Винчи теперь увидит мир. Он принадлежит всем нам», – говорится в сообщении.

На картине изображен Иисус Христос в голубых одеждах, он держит в руках хрустальный шар и смотрит прямо на зрителя. Полотно было написано около 1500 г. Долгое время оно считалось утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда она была продана за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картина принадлежит кисти самого Леонардо.

AFP

Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн. В ноябре прошлого года она была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $450 312 500 при стартовой цене в $100 млн. Покупатель не назывался. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, картину приобрел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне сообщило агентству, что член королевской семьи приобрел картину в интересах музея.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер