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Гендиректор футбольного клуба «Анжи» покинул свой пост

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов, возглавивший футбольный клуб в июне, покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении «Анжи».

Флегонтов написал заявление об увольнении по собственному желанию, отмечает клуб. «Анжи» благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении.

«Ухожу, потому что устал. В первую очередь, морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной», – объяснил Флегонтов причину ухода в разговоре с «Р-Спорт». Он отметил, что после его прихода в клуб ситуация не изменилась. «Он по-прежнему нужен только его президенту Осману Гаирбековичу Кадиеву», – сказал Флегонтов.

Ранее Флегонтов жаловался «РИА Новости» на финансовое положение клуба. По его словам, долги «Анжи» составляют 300 млн руб., а футболисты не получают зарплату. Текущие расходы на перелеты и проживание из собственных средств покрывает президент «Анжи» Осман Кадиев. Осенью футболисты клуба даже пригрозили руководству «Анжи» бойкотом матча премьер-лиги против ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги по зарплате.

«Анжи» — махачкалинский футбольный клуб, который был бронзовым призером чемпионата России в сезоне 2012/13, а также финалистом Кубка России 2000/01 и 2012/2013. В настоящий момент после 17 туров «Анжи» занимает 15-е место в Премьер-лиге. С 2011 по 2016 г. клуб принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, чье состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд. С 2014 г. основным источников доходов клуба был бюджет Дагестана, однако в прошлом году власти региона приняли решение сократить финансирование команды.

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