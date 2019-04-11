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Умер совладелец «ВСМПО-Ависмы» Владислав Тетюхин

Бывший президент и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Этот центр был создан Тетюхиным.

Тетюхин родился в 1932 г. в Москве. После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 г. стал его гендиректором и акционером, а позже преобразовал в корпорацию «ВСМПО-Ависма» и руководил компанией до 2008 г. В последние годы Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.

Сергей Николаев / Ведомости

Под руководством Тетюхина «ВСМПО-Ависма» сумела выйти из кризиса, в котором оказалась в конце 80-х – начале 90-х гг. Сегодня компания называет себя крупнейшим в мире производителем титана, ее продукция поставляется в 50 стран. «ВСМПО-Ависма» поставляет титан многим авиастроительным компаниям, в том числе Boeing и Airbus.

В ноябре 2006 г. Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в 2012 г. – еще более 3%. В результате его доля снизилась до 0,37%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Полученные от сделок средства Тетюхин вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб.

В 2012 г. Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн и поместил на 153-ю строчку рейтинга.