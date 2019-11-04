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Лауреатом Гонкуровской премии стал Жан-Поль Дюбуа

Лауреатом престижной французской премии по литературе – Гонкуровской премии – стал 69-летний писатель Жан-Поль Дюбуа, сообщается на официальном сайте конкурса.

Премия присуждена за книгу «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon»). История начинается с описания канадской тюрьмы, где главный герой сидит два года за преступление, суть которого будет раскрыта ближе к концу повествования. У него масса времени для воспоминаний о своей семье и о собаке, погрузиться в которые ему иногда мешает товарищ по несчастью, с которым он вынужден делить камеру, отмечает «РИА Новости».

Среди претендентов на получение премии были Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен. В прошлом году награду вручили писательнице Лейле Слимани за книгу «Сладкая песнь».

Жан-Поль Дюбуа родился в 1950 г. в Тулузе. В 2004 г. он был удостоен премии «Фемина» за роман «Французская жизнь».

Гонкуровская премия – литературная премия, уже более ста лет вручаемая за лучший роман на французском языке. Победитель выбирался комиссией из десяти членов жюри под председательством известного французского журналиста и писателя Бернара Пиво.