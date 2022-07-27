Группа Little Big отменила свой тур по России
Панк-рейв-группа Little Big не сможет провести российский тур, заявленный еще в прошлом году, сообщили участники коллектива на своей странице во «ВКонтакте».
«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным», – говорится в сообщении.
В группе отметили, что билеты можно вернуть по месту приобретения.
Little Big была основана в 2013 г. в Санкт-Петербурге музыкантом Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. В 2020 г. группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno (конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса). Участники группы этим летом покинули Россию.
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