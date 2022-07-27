Группа Little Big отменила свой тур по России

Little Big была основана в 2013 г. в Санкт-Петербурге музыкантом Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. В 2020 г. группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno (конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса). Участники группы этим летом покинули Россию.