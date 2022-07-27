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Группа Little Big отменила свой тур по России

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Панк-рейв-группа Little Big не сможет провести российский тур, заявленный еще в прошлом году, сообщили участники коллектива на своей странице во «ВКонтакте».

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным», – говорится в сообщении.

В группе отметили, что билеты можно вернуть по месту приобретения.

Little Big была основана в 2013 г. в Санкт-Петербурге музыкантом Ильей Прусикиным и режиссером Алиной Пязок. В 2020 г. группа должна была представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno (конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса). Участники группы этим летом покинули Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных