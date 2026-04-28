GAZP120,91-1,93%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Главная / Стиль жизни /

Фестиваль Signal Factory перенесли в Москву

Событие должно было состояться в подмосковном Чехове
Ведомости

Фестиваль электронной музыки Signal Factory перенесли из подмосковного Чехова в Москву, сообщили организаторы. В прошлом году Signal перенесли в столицу из «Никола-Ленивца» за неделю до старта фестиваля.

«Событие состоится 5-7 июня на территории завода «Кристалл» в Москве – с сохранением формата, программ и концепции», – говорится в сообщении. На заводе «Кристалл» установят шесть сцен и «другие активности».

Signal Factory должен был пройти на территории промышленной зоны «Энергомаш» в городе Чехов Московской области.

«Ведомости» направили запрос организаторам фестиваля.

Это второй перенос события от Signal в столицу. В прошлом году власти Калужской области запретили организацию основного Signal в «Никола-Ленивце». В Signal заявили, что поэтапно выполняли требования местных властей и ведомств, но 8 августа «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Калужские власти обосновали запрет опасностью беспилотников.

