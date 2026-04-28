Фестиваль Signal Factory перенесли в Москву

Это второй перенос события от Signal в столицу. В прошлом году власти Калужской области запретили организацию основного Signal в «Никола-Ленивце». В Signal заявили, что поэтапно выполняли требования местных властей и ведомств, но 8 августа «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Калужские власти обосновали запрет опасностью беспилотников.