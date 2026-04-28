Фестиваль Signal Factory перенесли в Москву
Фестиваль электронной музыки Signal Factory перенесли из подмосковного Чехова в Москву, сообщили организаторы. В прошлом году Signal перенесли в столицу из «Никола-Ленивца» за неделю до старта фестиваля.
«Событие состоится 5-7 июня на территории завода «Кристалл» в Москве – с сохранением формата, программ и концепции», – говорится в сообщении. На заводе «Кристалл» установят шесть сцен и «другие активности».
Signal Factory должен был пройти на территории промышленной зоны «Энергомаш» в городе Чехов Московской области.
«Ведомости» направили запрос организаторам фестиваля.
Это второй перенос события от Signal в столицу. В прошлом году власти Калужской области запретили организацию основного Signal в «Никола-Ленивце». В Signal заявили, что поэтапно выполняли требования местных властей и ведомств, но 8 августа «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Калужские власти обосновали запрет опасностью беспилотников.