Фестиваль Signal перенесли в Москву

Традиционно Signal проходил в «Никола-Ленивце», но власти Калужской области объявили о запрете на его проведение за 10 дней до начала фестиваля. В Signal заявили, что поэтапно выполняли требования местных властей и ведомств, но 8 августа «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Утверждается, что официального запрета «так и не поступило».