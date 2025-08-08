Фестиваль Signal перенесли в Москву

Фестиваль Signal перенесли в МосквуВласти Калужской области запретили его организацию в «Никола-Ленивце»
Фестиваль электронной музыки Signal проведут на площадках в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.
«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в "Никола-Ленивце" и будет перенесен в Москву, где пройдет в тот же уик-энд на нескольких городских площадках», – говорится в сообщении.
Традиционно Signal проходил в «Никола-Ленивце», но власти Калужской области объявили о запрете на его проведение за 10 дней до начала фестиваля. В Signal заявили, что поэтапно выполняли требования местных властей и ведомств, но 8 августа «администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля». Утверждается, что официального запрета «так и не поступило».
Представительство фестиваля сообщило, что купленные билеты дают доступ к серии городских событий в столице или остаются действительными на Signal следующего года.
4 августа об отмене фестиваля заявил глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков. Он обосновал это угрозой беспилотников и «трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы». В 2024 г. на афтепати фестиваля произошла гибель бармена Руслана Досаева в результате драки. 5 августа губернатор области Владислав Шапша подтвердил, что фестиваля не будет «с учетом текущей ситуации».
Signal должен был пройти с 14 по 18 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец». Ожидалось, что на фестивале будет девять сцен, где выступят порядка 300 групп и артистов: Glukoza, «Буерак», Pompeya, Ducktails, Уве Шмидт и др.