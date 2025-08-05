Власти Калужской области подтвердили отмену фестиваля Signal
Фестиваль электронной музыки Signal в Никола-Ленивце отменен. Об этом заявил начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.
«Организаторы фестиваля заблаговременно [были] проинформированы о нецелесообразности его проведения в условиях существующих угроз и рисков безопасности для участников. Поэтому его не будет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Издание «Подъем» со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу также пишет, что фестиваля не будет «с учетом текущей ситуации».
Днем 4 августа об отмене фестиваля заявил глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков. Он обосновал это угрозой беспилотников и «трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы». Предположительно, Вирков имел в виду гибель бармена Руслана Досаева в результате драки на афтепати фестиваля в 2024 г. Парк Никола-Ленивец подтвердил отмену, заявив, что «на законных основаниях мероприятие не может быть проведено».
Информация об отмене появилась за 10 дней до старта мероприятия, запланированного с 14 по 18 августа. Вечером 4 августа появилось заявление от самого Signal.
«Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности. Официального запрета на проведение фестиваля нет», – говорится в сообщении. Как пояснили в Signal, новые требования по безопасности действительно появились в связи со «сложной обстановкой». При этом ряд мер находились на согласовании с профильными службами Калужской области.
Ожидалось, что на мероприятии выступят порядка 300 зарубежных и российских артистов. За две недели до этого на территории арт-парка состоялся фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние».