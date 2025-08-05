Власти Калужской области подтвердили отмену фестиваля Signal

«Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности. Официального запрета на проведение фестиваля нет», – говорится в сообщении. Как пояснили в Signal, новые требования по безопасности действительно появились в связи со «сложной обстановкой». При этом ряд мер находились на согласовании с профильными службами Калужской области.