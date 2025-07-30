На фестивале Signal выступят 300 артистов
Фестиваль электронной музыки Signal представил полный лайн-ап – в Никола-Ленивце выступят порядка 300 артистов.
В Калужскую область приедут немецкий продюсер электронной музыки Уве Шмидт, американец Мэтт Монданил с проектом Ducktails, испанский продюсер Алексис Кабрера, бразильский автор Андерсон ду Параисо, иранский диджей Махьяр Парса, артисты из Уганды Hibotep и Брайан Баманьи (Afrorack).
Среди известных россиян – Glukoza, группы «Хадн Дадн», «Буерак» и Pompeya, пионер российского техно 1990-х DJ Slon, продюсер Никита Забелин, петербургский артист DJ Stonik1917, резидент лейбла «Гост Звук» Lapti, мурманский продюсер AL-90 и др.
Signal пройдет с 14 по 18 августа на территории арт-парка в калужской деревне Никола-Ленивец. Всего на фестивале будет девять сцен. Помимо вечеринок будет возможность поучаствовать в образовательных мероприятиях и спортивных активностях. Также на территории парка организуют семейный кемпинг с детской арт-программой.