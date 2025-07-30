На фестивале Signal выступят 300 артистов

Signal пройдет с 14 по 18 августа на территории арт-парка в калужской деревне Никола-Ленивец. Всего на фестивале будет девять сцен. Помимо вечеринок будет возможность поучаствовать в образовательных мероприятиях и спортивных активностях. Также на территории парка организуют семейный кемпинг с детской арт-программой.