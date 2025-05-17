История московского клуба Arma

Такого бережного отношения к творчеству в стране не было нигде, говорит автор Telegram-канала Errioxa Recommends и диджей Екатерина Чехобалова: «Это был не просто очередной ночной клуб, это был живой арт-центр, который дышал своей жизнью». На танцполе, помимо студентов и артистов, не странно было встретить кинозвезду, помощника депутата, участника спецоперации или известного постановщика, рассказывает автор Telegram-канала Daily Dvizh Сергей Ковакс. Например, летом 2024 г. московскую площадку посетил французский режиссер Гаспар Ноэ. По его словам, это был «центр притяжения» для всех увлеченных качественной электронной музыкой.