Администрация Arma подтвердила закрытие клуба в апреле

В декабре 2023 г. в Mutabor прошла вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В ней приняли участие известные российские личности. Тогда вечеринка вызвала волну негодования среди политиков и широкой общественности, потому что она была организована во время проведения боевых действий.