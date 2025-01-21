Администрация Arma подтвердила закрытие клуба в апреле
Московский клуб Arma (бывший Mutabor), где проходила «голая» вечеринка, закроется в апреле 2025 г., следует из сообщения клуба в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что площадка закроется в качестве постоянной локации. Последующие мероприятия не будут привязаны к определенному месту.
Клуб продолжит работу вмпространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле.
Последующие мероприятия не будут привязаны к определенному месту.
В декабре 2023 г. в Mutabor прошла вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В ней приняли участие известные российские личности. Тогда вечеринка вызвала волну негодования среди политиков и широкой общественности, потому что она была организована во время проведения боевых действий.
В январе 2024 г. суд г. Москвы приостановил работу Mutabor на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В марте того же года клуб был переименован в Arma.