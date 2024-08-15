Ивлеевой разморозили банковские счета

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения.