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Ивлеевой разморозили банковские счета

Ведомости

Банковские счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой разблокированы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

Налоговая задолженность блогера составляла 11,353 млн руб., позже сумма долга увеличилась вдвое. Счета были заморожены 4 июня.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала исполнительное производство в отношении Ивлеевой 27 июня, передавало «РИА Новости». 16 июля «Известия» со ссылкой на документ также сообщали, что долг блогера и телеведущей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) достиг 20,93 млн руб.

22 июля стало известно, что Ивлеева выплатила 11,3 млн руб. долга по налогам после того, как ФССП России наложила запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры, нескольких земельных участков и автомобиля Lamborghini.

Череда судебных разбирательств в отношении Ивлеевой началась в конце декабря 2023 г. после того, как ряд общественных деятелей, военкоров и политиков возмутились вечеринкой блогера с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». После реакции общественности несколько гостей мероприятия, в том числе артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, журналистка Ксения Собчак и сама Ивлеева, публично принесли извинения.

Блогер также была оштрафована на 100 000 руб. по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка). Вырученные с вечеринки средства она пообещала передать на благотворительность. 25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал блогера на 50 000 руб. по делу о дискредитации российской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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