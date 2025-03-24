Исследование «Ведомостей»: Москва вошла в число лидеров по низким ценам за высокую кухню

Исследование «Ведомостей»: Москва вошла в число лидеров по низким ценам за высокую кухнюОбед в ресторане со звездой Michelin обойдется здесь в $71 и будет одним из самых бюджетных среди мировых столиц
Столица России становится все интереснее для иностранных туристов. За 2024 г. их число выросло на 18% по сравнению с прошлым годом – до 2,7 млн человек, сообщили в комитете по туризму Москвы. Привлекают иностранцев не только многочисленные достопримечательности, но и доступные рестораны с отличной кухней.
Средний чек в московских ресторанах со звездой Michelin составляет $71 на человека. По размеру чека столица России заняла 2-е место после Ханоя, где пообедать можно за $67, и опередила Мехико ($79). Самые же дорогие города – Дубай ($194), Женева ($192) и Гонконг ($182), посчитали «Ведомости».
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