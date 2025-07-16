Пожар уничтожил главную сцену фестиваля Tomorrowland в Бельгии
В бельгийском городе Бом пожар уничтожил главную сцену одного из крупнейших мировых фестивалей электронной музыки – Tomorrowland. Об этом сообщает издание De Telegraaf. В результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание произошло всего за два дня до открытия фестиваля. На территории в момент пожара находилось около тысячи сотрудников, однако гостей на площадке еще не было. По предварительным данным, в день открытия, 17 июля, в Бом должны были прибыть более 10 000 зрителей.
Организаторы подчеркнули, что подготовка сцены велась более года: она должна была стать одной из самых зрелищных в истории фестиваля. Сейчас неизвестно, как инцидент повлияет на проведение мероприятия, запланированного на 18 июля.
Причины возгорания пока не уточняются. Ведется расследование.