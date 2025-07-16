Пожар уничтожил главную сцену фестиваля Tomorrowland в Бельгии

Возгорание произошло всего за два дня до открытия фестиваля. На территории в момент пожара находилось около тысячи сотрудников, однако гостей на площадке еще не было. По предварительным данным, в день открытия, 17 июля, в Бом должны были прибыть более 10 000 зрителей.