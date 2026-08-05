Российские синхронистки взяли третье золото
Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике.
В составе команды России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Россиянки получили 244,8221 балла. Второе место заняла сборная Испании (242,2428). Третье место – сборная Италии (219,2545).
Дисциплина впервые была представлена в 2023 г. В данном первенстве команда из России впервые соревновалась в 2025 г. Тогда она заняла второе место, на первом месте оказались спортсменки из КНР.
Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 16 августа в Париже. Российская сборная выступает в нейтральном статусе.