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Главная / Стиль жизни /

Российские синхронистки взяли третье золото

Ведомости

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике.

В составе команды России выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Россиянки получили 244,8221 балла. Второе место заняла сборная Испании (242,2428). Третье место – сборная Италии (219,2545).

Дисциплина впервые была представлена в 2023 г. В данном первенстве команда из России впервые соревновалась в 2025 г. Тогда она заняла второе место, на первом месте оказались спортсменки из КНР.

Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 16 августа в Париже. Российская сборная выступает в нейтральном статусе.

3 августа сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе. Тогда россиянки заработали 285,0346 балла. 4 августа они одержали победу в групповой технической программе и набрали 303,2467 балла.

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