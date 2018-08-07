Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Знания из смартфона

У бизнес-школ появляется все больше альтернатив

Стартапы предлагают компаниям новые формы обучения
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Директор программы здравоохранения сотрудников международной торговой сети Groupe Auchan Эммануэль Ле Буй столкнулся с проблемой: ему нужно было организовать преподавание курса по здоровому образу жизни каждому из 260 000 сотрудников компании в 12 странах мира. «Если бы мы попытались сделать это традиционным способом в учебных аудиториях, это заняло бы как минимум четыре года», – говорит он.

Ле Буй обратился к швейцарскому стартапу Coorpacademy, который предложил учебный курс в виде приложения для смартфонов сотрудников. Более половины персонала Auchan прошли обучение в течение трех месяцев. Ле Буй не считает такой способ обучения совершенным: например, компании не удалось установить приложение для Android на смартфоны сотрудников в Китае из-за существующего в этой стране запрета на Google и магазин приложений Google Play. Тем не менее Ле Буй говорит, что стал приверженцем онлайн-обучения, указывая, что приложение обошлось Auchan всего в 2 евро на сотрудника, тогда как очное обучение стоило бы в 10 раз больше.

Технологические стартапы, такие как Coorpacademy, пытаются прорваться на глобальный рынок корпоративного обучения, объем которого, по оценкам аналитиков Training Industry Research, в этом году составит $362 млрд и на котором сейчас доминируют бизнес-школы. Новые игроки предлагают привлекательные альтернативы традиционному обучению и часто ориентируются на молодежь. Однако у них впереди еще долгий путь.

По оценкам исследовательской компании Gartner, к 2022 г. четверть всех работников будут использовать для собственного развития как минимум одно приложение. Однако рынок онлайнового бизнес-образования очень фрагментирован, считает директор Gartner по исследованиям Элен Пуатвен.

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