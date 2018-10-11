Трудовой кодекс обратит внимание на каждую царапину
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
На складе завода компрессорной техники «Далгакыран-М» в Подмосковье сотрудники обязаны работать в специальной одежде и армированных ботинках, за этим должен следить мастер, рассказывает гендиректор завода Николай Дунаев. Однако, говорит он, время от времени работники нарушают трудовую дисциплину и не надевают спецодежду. Порой это заканчивается плохо – сотрудники роняют себе на ноги тяжелые детали или ударяются ногами о компрессор. Жаловаться они не ходят и больничных не берут: выругаются, потрут ушибленное место и работают дальше.
Не жалуются начальству и офисные сотрудники «Далгакыран-М», которые время от времени режут пальцы писчей бумагой. Они заклеивают палец пластырем из офисной аптечки и возвращаются на рабочее место.
Дунаев не видит смысла в учете и рассмотрении этих мелких происшествий. Он считает, что его обязанность – обеспечить работников спецодеждой и создать им комфортные и безопасные условия труда, что он и делает. Если позволить сотрудникам жаловаться, начнутся злоупотребления.
Подобного мнения придерживаются многие российские работодатели. Однако в Минтруде считают, что учет и расследование причин получения микротравм могут стать профилактикой более серьезных происшествий. По мнению министерства, микротравмы на работе часто происходят по той же причине, что и тяжелые травмы, это может означать, что в компании плохо организована охрана труда.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}