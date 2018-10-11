Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4672 от 11.10.2018 под заголовком: Профилактический синяк

Трудовой кодекс обратит внимание на каждую царапину

Предполагается, что контроль за микротравмами снизит производственный травматизм
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На складе завода компрессорной техники «Далгакыран-М» в Подмосковье сотрудники обязаны работать в специальной одежде и армированных ботинках, за этим должен следить мастер, рассказывает гендиректор завода Николай Дунаев. Однако, говорит он, время от времени работники нарушают трудовую дисциплину и не надевают спецодежду. Порой это заканчивается плохо – сотрудники роняют себе на ноги тяжелые детали или ударяются ногами о компрессор. Жаловаться они не ходят и больничных не берут: выругаются, потрут ушибленное место и работают дальше.

Не жалуются начальству и офисные сотрудники «Далгакыран-М», которые время от времени режут пальцы писчей бумагой. Они заклеивают палец пластырем из офисной аптечки и возвращаются на рабочее место.

Дунаев не видит смысла в учете и рассмотрении этих мелких происшествий. Он считает, что его обязанность – обеспечить работников спецодеждой и создать им комфортные и безопасные условия труда, что он и делает. Если позволить сотрудникам жаловаться, начнутся злоупотребления.

Подобного мнения придерживаются многие российские работодатели. Однако в Минтруде считают, что учет и расследование причин получения микротравм могут стать профилактикой более серьезных происшествий. По мнению министерства, микротравмы на работе часто происходят по той же причине, что и тяжелые травмы, это может означать, что в компании плохо организована охрана труда.

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