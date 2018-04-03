Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Неправильно пожаловались

Почему две трети жалоб на работодателей не дают результата

И как добиться справедливости в суде и трудовой инспекции
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Каждый пятый россиянин (21%) сталкивается с нарушением трудовых прав работодателем, согласно недавнему опросу Национального агентства финансовой информации (НАФИ). Аналитический центр НАФИ опросил 1600 работников в 42 регионах России. Самые распространенные нарушения, по словам респондентов, – нарушения процедуры сокращения персонала, черная или серая зарплата, задержка зарплаты, а также работа без трудового договора.

Только 25% сотрудников, столкнувшихся с нарушением Трудового кодекса в компании, где они работают, обращаются в органы надзора. Наиболее активную позицию занимает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (в этой возрастной группе 32% пострадавших подают иски или жалобы), а также люди старше 55 лет (27%). А самые пассивные – молодые люди 18–24 лет (20%).

Аналитики НАФИ выясняли также судьбу жалоб и исков сотрудников, права которых ущемляли работодатели. Только 13% пожаловавшихся в органы надзора или подавших иски сообщили, что справедливость восторжествовала и виновные были наказаны. 37% респондентов рассказали, что их жалобы или иски остались без ответа, а еще 29% – что виновные не были наказаны. «Ведомости» разбирались, почему это происходит.

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