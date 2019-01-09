Можно ли управлять сотрудниками с помощью здравого смысла

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Варвара Гранкова

Многие считают, что для управления людьми хороший менеджер просто должен обладать здравым смыслом. Но если бы это было так, в каждой организации наблюдался бы избыток хороших управленцев, уровень вовлеченности сотрудников был бы высоким, а текучесть кадров – низкой. Однако всего 13% людей по всему миру вовлечены в свою работу, а текучесть кадров в США достигла самого высокого уровня за последние 17 лет. Из этой статистики следует два вывода: либо большинству менеджеров не хватает здравого смысла, либо быть хорошим менеджером на самом деле не так легко.

Как социологи, изучающие организационное поведение, мы знаем, что даже в теории быть хорошим менеджером и бороться с текучестью кадров – непростая задача. Когда менеджеры убеждены, что для управления достаточно здравого смысла, они не видят смысла прилагать усилия к управлению командой. Так они становятся ленивыми менеджерами. Ниже мы подробно опишем два основных симптома ленивого менеджмента: 1) склонность обвинять в низких показателях и высокой текучести кадров сотрудников, а не себя или организацию и 2) тенденцию искать быстрые решения сложных задач, связанных с удержанием сотрудников.

Психологи отмечают, что люди часто переоценивают роль личности и недооценивают влияние обстоятельств на поведение людей. Но, обвиняя людей в низкой производительности или высокой текучести кадров, ленивые менеджеры избавляют себя от неприятных мыслей о том, как их собственный стиль управления влияет на производительность персонала и его желание работать в компании.

Когда что-то идет не так, ленивые менеджеры прибегают к методам, которые лежат на поверхности. Например, для снижения текучести кадров они предлагают повысить зарплаты или выдать премии – дорогостоящее решение, которое вряд ли исправит лежащее в основе проблемы недовольство. Ленивые менеджеры падки и на самые модные решения: количество советов по вовлечению и удержанию сотрудников в блогах, книгах, подкастах и других источниках возросло как никогда и большинство из них предназначено именно для ленивых управленцев, которые хотят быстро решить проблему.