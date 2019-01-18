Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Благородный кошелек

Как продавать российские кожаные кошельки на Amazon

Труднее всего добиться, чтобы кошелек заметили среди сотни таких же
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

31-летний волгоградец Алексей Павлущенко по образованию историк, но всегда мечтал стать дизайнером. Он окончил курсы 3D-моделирования и переехал в Москву в надежде устроиться дизайнером интерьеров. Но без образования его никуда не брали, и молодой человек стал работать консультантом в мебельном магазине. Магазин специализировался на копиях мебели иностранных брендов, которые стоили в несколько раз дешевле оригиналов. Мебель пользовалась спросом, и у Павлущенко появилась идея выпуска качественных и относительно недорогих аналогов. Но на мебель денег не было, и Павлущенко решил шить кожаные кошельки и рюкзаки. В 2013 г. он купил китайскую швейную машинку и несколько шкур. Павлущенко заказывал кошельки и чехлы для смартфонов в США и Европе и пытался воспроизвести модель, слегка ее изменив. Павлущенко выучился кройке и шитью по видео в YouTube и иностранным форумам и со временем стал придумывать модели сам, назвав свой бренд Long River.

Сейчас мастерская Long River производит более 100 моделей рюкзаков, сумок и аксессуаров, они продаются в десятке офлайновых и онлайновых магазинов. Кошельки Long River стоят 1500–4500 руб., а рюкзаки – 9600–17 700 руб. В прошлом году выручка Long River составила 78,1 млн руб., чистая прибыль – 13,3 млн.

Попасть в цвет

«Первый кошелек я сшил из мягкой кожи. Он не держал форму, был похож на мешок», – вспоминает Павлущенко. Самым сложным для него было найти подходящую кожу. На кожу приходится до 30% себестоимости изделия. Первое время Павлущенко покупал материалы разного качества на блошиных рынках. После долгих экспериментов он понял, что лучший вариант – необработанная жесткая телячья кожа. Однако сшитые из нее изделия нужно покрывать специальным восковым составом, чтобы кожа отталкивала воду, говорит Павлущенко.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике