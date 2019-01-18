Как продавать российские кожаные кошельки на Amazon

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Александр Полунин, Алексей Павлущенко и Михаил Чечеткин (на фото слева направо) сдружились, когда работали продавцами мебели в одном торговом центре Евгений Разумный / Ведомости

31-летний волгоградец Алексей Павлущенко по образованию историк, но всегда мечтал стать дизайнером. Он окончил курсы 3D-моделирования и переехал в Москву в надежде устроиться дизайнером интерьеров. Но без образования его никуда не брали, и молодой человек стал работать консультантом в мебельном магазине. Магазин специализировался на копиях мебели иностранных брендов, которые стоили в несколько раз дешевле оригиналов. Мебель пользовалась спросом, и у Павлущенко появилась идея выпуска качественных и относительно недорогих аналогов. Но на мебель денег не было, и Павлущенко решил шить кожаные кошельки и рюкзаки. В 2013 г. он купил китайскую швейную машинку и несколько шкур. Павлущенко заказывал кошельки и чехлы для смартфонов в США и Европе и пытался воспроизвести модель, слегка ее изменив. Павлущенко выучился кройке и шитью по видео в YouTube и иностранным форумам и со временем стал придумывать модели сам, назвав свой бренд Long River.

Сейчас мастерская Long River производит более 100 моделей рюкзаков, сумок и аксессуаров, они продаются в десятке офлайновых и онлайновых магазинов. Кошельки Long River стоят 1500–4500 руб., а рюкзаки – 9600–17 700 руб. В прошлом году выручка Long River составила 78,1 млн руб., чистая прибыль – 13,3 млн.

Попасть в цвет

«Первый кошелек я сшил из мягкой кожи. Он не держал форму, был похож на мешок», – вспоминает Павлущенко. Самым сложным для него было найти подходящую кожу. На кожу приходится до 30% себестоимости изделия. Первое время Павлущенко покупал материалы разного качества на блошиных рынках. После долгих экспериментов он понял, что лучший вариант – необработанная жесткая телячья кожа. Однако сшитые из нее изделия нужно покрывать специальным восковым составом, чтобы кожа отталкивала воду, говорит Павлущенко.