Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Садиться запрещено

Почему консультанты «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Рив гош» и других сетей обязаны работать стоя

Во время смены продавцам запрещено присаживаться и даже прислоняться к стене
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В магазинах «Иль де ботэ» консультант приветствует гостей, стоя прямо у входа, внутри магазина полно снующих по залу продавцов-консультантов, которые никогда не сидят в присутствии клиента, рассказывает сотрудница сети в регионах. По ее словам, консультанты находятся на работе по 12–13 часов в день, из них 9–10 часов проводят на ногах в зале, а 3 часа отдыхают. Перерыв длится час, консультанту разрешено покидать зал три раза в день – пообедать, посидеть в подсобке или отлучиться по своим делам. Обычно консультанты два дня работают и два дня отдыхают. Собеседница «Ведомостей» проработала продавцом-консультантом два года. На собеседовании ее предупредили о необходимости проводить целый день на ногах. Девушку это не остановило – график работы и оплата были привлекательными. Консультант, по ее словам, зарабатывает от 20 000 до 40 000 руб. в месяц. Обычно собеседница «Ведомостей» носила на работе черные туфли-балетки, на месте не стояла, все время была в движении – протирала полки, расставляла ценники или общалась с клиентами.

Она рассказывает: чтобы ноги не затекали, консультанты переминались с ноги на ногу, вставали на носочки. Те, кто проработал консультантом 10–12 лет, принимали лекарства от болей в ногах и расширенных вен. Собеседница «Ведомостей» говорит, что у нее ныла спина. Когда в магазине не было клиентов, консультантам разрешали присесть за кассу. В остальное время запрещалось даже облокачиваться на стойку или прислоняться к стене.

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Комментарии
s1138
00:54 13.02.2019
Лучше бы продавали качественную парфюмерию, а не изнашивали продавщиц зазря. Ведь Lancome или Dior, купленный у одной из этих трёх сетей и купленный в Европе/США, это товары с одним названием, но весьма разным запахом, стойкостью и так далее. Хотя в РФ цены выше (что понятно).
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