Зачем люди старше 55 лет создают стартапы

И в чем их преимущества перед более молодыми предпринимателями

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Варвара Гранкова

Люди предпенсионного или пенсионного возраста значительно реже молодых открывают свое дело, но все же предпринимателей старше 60 лет в России около полумиллиона. Какие сферы деятельности они выбирают?

Недавно компания «Манго телеком» изучила профили 6000 компаний, пользующихся услугами телефонии для бизнеса, с владельцами пенсионного и предпенсионного возраста. Самому старшему предпринимателю в исследуемой группе 79 лет. Чаще всего, по данным исследования, они выбирают строительство и ремонт (16% предпринимателей), на 2-м месте торговля (15%), далее следуют различные услуги: медицинские (13%), авторемонтные (10%), парикмахерские и косметические (7%), туристические (6%), транспортные (5%), общепит и т. д. Также в подборке обнаружились детективные агентства, салоны красоты для животных, киностудии и студии йоги.

Предприниматели старшего возраста чаще выбирают традиционные сферы деятельности, потому что определились с профессией десятки лет назад, говорит директор по продажам компании «Манго телеком» Александр Шикинов. По его словам, обычно люди в возрасте, уволившись с работы или выйдя на пенсию, открывают бизнес в той же профессиональной сфере, в которой прежде работали по найму. Одни представители старшего поколения затевают бизнес ради заработка, другие – ради самореализации, третьи не хотят сидеть дома на пенсии без дела. Часто предприниматели старшего возраста пытаются заработать на хобби, говорит партнер «Экопси консалтинга» Мария Макарушкина.

«Ведомости» побеседовали с предпринимателями старшего возраста и выяснили, в каких сферах деятельности солидный возраст основателя является преимуществом.

Строительство, ремонт, наука

65-летний инженер Павел Лебедев лично поднимается на крыши домов, чтобы найти протечки в кровле. Когда-то он был гендиректором российского офиса немецкой строительной компании, которая, в частности, занималась ремонтом мягких кровель. Но в 2018 г. немцы ушли с российского рынка, и Лебедев решил взять на вооружение использовавшийся ими для поиска дефектов гидроизоляции в кровле метод электровекторного картирования и открыл свою фирму. Сейчас у него есть клиенты в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Московской и Ленинградской областях. За полтора года он протестировал более 750 000 кв. м кровель. Его основные клиенты – заводы, компании, управляющие многоквартирными домами, детские сады, школы, кинотеатры, бассейны). По словам Лебедева, за сезон 2018 г. он заработал около 240 000 руб. Лебедев называет себя человеком старой формации и говорит, что хочет приносить пользу обществу, а не сидеть дома на пенсии.