Как миллениалы могут помочь в управлении бизнесом
Многие компании борются с двумя, казалось бы, несвязанными проблемами: низкой вовлеченностью молодых работников и недостаточно быстрой реакцией компании на рыночные изменения. Однако нескольким организациям удалось найти единое решение обеих проблем. Они создали так называемый теневой, альтернативный, совет: собрали группу неруководящих сотрудников, которые работают вместе с топ-менеджерами над стратегическими инициативами. Какова цель такого совета? Использовать идеи молодых сотрудников и расширить спектр точек зрения, рассматриваемых руководителями.
Похоже, это получается. Возьмем, к примеру, Prada и Gucci, два модных дома с богатой историей и умением быть на одной волне с аудиторией или даже предвосхищать и формировать ее вкусы. До недавнего времени у Prada была высокая прибыль, легендарный креативный директор и хорошие перспективы роста. Однако в 2014 г. продажи начали падать. В 2017-м компания наконец признала, что «не сразу осознала важность цифровых каналов и роль влиятельных блогеров, меняющих индустрию». Исполнительный директор Патрицио Бертелли тогда сказал: «Мы допустили ошибку».
В тот же период в Gucci под руководством генерального директора Марио Биззарри проходили обширные преобразования, благодаря которым компания адаптировалась к реалиям современного рынка. В Gucci был организован альтернативный совет миллениалов, которые с 2015 г. регулярно встречаются с топ-менеджерами компании. По словам Биззарри, в совет входят специалисты из разных подразделений. Это «самые талантливые сотрудники организации, многие из них еще очень молоды». Они обсуждают вопросы, над которыми работают руководители, и их идеи «несколько раз стали настоящим откровением». С тех пор продажи Gucci выросли на 136% – с 3,5 млрд евро (в 2014 финансовом году) до 8,3 млрд евро (в 2016 финансовом году), и этот рост в большей степени был обусловлен успехом интернет- и digital-стратегий. За тот же период продажи Prada упали на 11,5% с 3,5 млрд евро (в 2014 финансовом году) до 3 млрд евро (в 2018 финансовом году).
Мы проанализировали подход компаний, использующих альтернативные молодежные советы, чтобы понять, какую роль они на самом деле играют в организации и как их эффективно использовать. Ниже мы рассмотрим практики трех компаний.