Как миллениалы могут помочь в управлении бизнесом

В тот же период в Gucci под руководством генерального директора Марио Биззарри проходили обширные преобразования, благодаря которым компания адаптировалась к реалиям современного рынка. В Gucci был организован альтернативный совет миллениалов, которые с 2015 г. регулярно встречаются с топ-менеджерами компании. По словам Биззарри, в совет входят специалисты из разных подразделений. Это «самые талантливые сотрудники организации, многие из них еще очень молоды». Они обсуждают вопросы, над которыми работают руководители, и их идеи «несколько раз стали настоящим откровением». С тех пор продажи Gucci выросли на 136% – с 3,5 млрд евро (в 2014 финансовом году) до 8,3 млрд евро (в 2016 финансовом году), и этот рост в большей степени был обусловлен успехом интернет- и digital-стратегий. За тот же период продажи Prada упали на 11,5% с 3,5 млрд евро (в 2014 финансовом году) до 3 млрд евро (в 2018 финансовом году).