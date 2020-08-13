Почему в России в три раза упал интерес к бизнес-образованию

Почему в России в три раза упал интерес к бизнес-образованиюИ какие работодатели продолжают нанимать выпускников программ MBA
В частную бизнес-школу «Мирбис», как и во многие другие российские бизнес-школы, сейчас звонят потенциальные слушатели и интересуются программами и условиями обучения в следующем учебном году. Число заявок от потенциальных слушателей по сравнению с предыдущими годами пока почти такое же, но каждый четвертый позвонивший говорит, что отложит обучение, потому что вынужден вытаскивать свою компанию из кризиса, у него нет ни лишнего времени, ни лишних денег, рассказывает Федор Федоров, исполнительный директор «Мирбиса».
Степень МВА ранее получили 9% сотрудников российских компаний и международных компаний с представительствами в России, еще 18% сотрудников планируют получить степень в этом году, показал опрос 4867 профессионалов и 286 работодателей, проведенный рекрутинговой компанией Hays совместно со Skyeng и GeekBrains с мая по июнь 2020 г. В 2016 г. степень MBA планировали получить 53% сотрудников, т. е. почти в 3 раза больше, чем сейчас, по данным аналогичного опроса четырехлетней давности.
«Ведомости» разбирались, кто и почему сейчас получает бизнес-образование в России и что ждет выпускников с дипломами МВА.