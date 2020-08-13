Почему в России в три раза упал интерес к бизнес-образованию

В частную бизнес-школу «Мирбис», как и во многие другие российские бизнес-школы, сейчас звонят потенциальные слушатели и интересуются программами и условиями обучения в следующем учебном году. Число заявок от потенциальных слушателей по сравнению с предыдущими годами пока почти такое же, но каждый четвертый позвонивший говорит, что отложит обучение, потому что вынужден вытаскивать свою компанию из кризиса, у него нет ни лишнего времени, ни лишних денег, рассказывает Федор Федоров, исполнительный директор «Мирбиса».