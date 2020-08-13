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Почему в России в три раза упал интерес к бизнес-образованию

И какие работодатели продолжают нанимать выпускников программ MBA
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В частную бизнес-школу «Мирбис», как и во многие другие российские бизнес-школы, сейчас звонят потенциальные слушатели и интересуются программами и условиями обучения в следующем учебном году. Число заявок от потенциальных слушателей по сравнению с предыдущими годами пока почти такое же, но каждый четвертый позвонивший говорит, что отложит обучение, потому что вынужден вытаскивать свою компанию из кризиса, у него нет ни лишнего времени, ни лишних денег, рассказывает Федор Федоров, исполнительный директор «Мирбиса».

Степень МВА ранее получили 9% сотрудников российских компаний и международных компаний с представительствами в России, еще 18% сотрудников планируют получить степень в этом году, показал опрос 4867 профессионалов и 286 работодателей, проведенный рекрутинговой компанией Hays совместно со Skyeng и GeekBrains с мая по июнь 2020 г. В 2016 г. степень MBA планировали получить 53% сотрудников, т. е. почти в 3 раза больше, чем сейчас, по данным аналогичного опроса четырехлетней давности.

«Ведомости» разбирались, кто и почему сейчас получает бизнес-образование в России и что ждет выпускников с дипломами МВА.

Поход за инновациями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных