Как самоуверенность менеджмента может привести компанию к катастрофе

Однако более глубокий анализ причин произошедшего позволяет обнаружить, что в основе всего лежала разрушительная корпоративная культура. В организации сложилась культура самоуверенности: многие сотрудники чувствовали себя частью элитарной группы и считали себя умнее других. Бравада была нормой, и сотрудники часто настаивали на проведении сомнительных финансовых сделок или излишне рисковали, будучи без всяких объективных оснований уверены в своей неуязвимости.