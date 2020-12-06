Как самоуверенность менеджмента может привести компанию к катастрофе

Как самоуверенность менеджмента может привести компанию к катастрофеЧем вредна корпоративная культура неуязвимости, сложившаяся во многих компаниях
В 2001 г. Уолл-стрит потряс скандал, разразившийся вокруг корпорации Enron. Тысячи людей были в ярости, они потеряли миллиарды долларов на акциях и пенсионных накоплениях. Многие по-прежнему недоумевают, как некогда влиятельный гигант с Уолл-стрит, в то время седьмая по величине компания в США, мог так стремительно рухнуть.
Что же пошло не так? Принято считать, что все ниточки ведут к высшим руководителям Enron – Джеффри Скиллингу и Кеннету Лэю, которые скрывали слабые стороны компании при помощи мошенничества, коррупции и махинаций с бухгалтерским учетом, что в конечном счете и привело ее к краху.
Однако более глубокий анализ причин произошедшего позволяет обнаружить, что в основе всего лежала разрушительная корпоративная культура. В организации сложилась культура самоуверенности: многие сотрудники чувствовали себя частью элитарной группы и считали себя умнее других. Бравада была нормой, и сотрудники часто настаивали на проведении сомнительных финансовых сделок или излишне рисковали, будучи без всяких объективных оснований уверены в своей неуязвимости.
Как столь вызывающее высокомерие стало в компании нормой? Как в принципе возникает культура излишней самоуверенности и как ей удается проникнуть во все уголки организации? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели собственное исследование и выяснили, что ключевую, но часто скрытую роль играет эффект социального заражения.