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Как самоуверенность менеджмента может привести компанию к катастрофе

Чем вредна корпоративная культура неуязвимости, сложившаяся во многих компаниях
Ведомости
Варвара Гранкова

В 2001 г. Уолл-стрит потряс скандал, разразившийся вокруг корпорации Enron. Тысячи людей были в ярости, они потеряли миллиарды долларов на акциях и пенсионных накоплениях. Многие по-прежнему недоумевают, как некогда влиятельный гигант с Уолл-стрит, в то время седьмая по величине компания в США, мог так стремительно рухнуть.

Что же пошло не так? Принято считать, что все ниточки ведут к высшим руководителям Enron – Джеффри Скиллингу и Кеннету Лэю, которые скрывали слабые стороны компании при помощи мошенничества, коррупции и махинаций с бухгалтерским учетом, что в конечном счете и привело ее к краху.

Однако более глубокий анализ причин произошедшего позволяет обнаружить, что в основе всего лежала разрушительная корпоративная культура. В организации сложилась культура самоуверенности: многие сотрудники чувствовали себя частью элитарной группы и считали себя умнее других. Бравада была нормой, и сотрудники часто настаивали на проведении сомнительных финансовых сделок или излишне рисковали, будучи без всяких объективных оснований уверены в своей неуязвимости.

Как столь вызывающее высокомерие стало в компании нормой? Как в принципе возникает культура излишней самоуверенности и как ей удается проникнуть во все уголки организации? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели собственное исследование и выяснили, что ключевую, но часто скрытую роль играет эффект социального заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных