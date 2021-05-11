Как преобразить нецифровой бизнес, или API-экономика для всех

API (наборы программ, позволяющие приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) – это не просто программное обеспечение, а компоненты бизнес-моделей. Эти интерфейсы связывают компании в интернете, на их использовании основаны облачные сервисы и платформенные бизнес-модели. API-экономика, в которой участники зарабатывают с помощью API, существует уже больше 10 лет, и многие традиционные компании справедливо видят в API ключ к цифровой трансформации.