Как преобразить нецифровой бизнес, или API-экономика для всех

Как преобразить нецифровой бизнес, или API-экономика для всехЗарабатывать на интерфейсах API могут не только технологические, но и традиционные компании
API (наборы программ, позволяющие приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) – это не просто программное обеспечение, а компоненты бизнес-моделей. Эти интерфейсы связывают компании в интернете, на их использовании основаны облачные сервисы и платформенные бизнес-модели. API-экономика, в которой участники зарабатывают с помощью API, существует уже больше 10 лет, и многие традиционные компании справедливо видят в API ключ к цифровой трансформации.
Необязательно быть технологической компанией, чтобы зарабатывать с помощью API. Такая возможность существует в любой отрасли. Некоторые секторы экономики вынуждены применять API из-за требований регуляторов (например, здравоохранение и банковская сфера). В других секторах (например, в телекоммуникациях) API применяются, чтобы обеспечивать совместимость и эффективную работу продуктов. В третьих необходимость разработки наборов API продиктована прорывными изменениями бизнес-процессов во всей отрасли (розничная торговля, медиа, сфера развлечений).