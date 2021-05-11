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Как преобразить нецифровой бизнес, или API-экономика для всех

Зарабатывать на интерфейсах API могут не только технологические, но и традиционные компании
Тиффани Синь Юй Ван Мэтт Макларти
Варвара Гранкова

API (наборы программ, позволяющие приложениям разных разработчиков взаимодействовать между собой) – это не просто программное обеспечение, а компоненты бизнес-моделей. Эти интерфейсы связывают компании в интернете, на их использовании основаны облачные сервисы и платформенные бизнес-модели. API-экономика, в которой участники зарабатывают с помощью API, существует уже больше 10 лет, и многие традиционные компании справедливо видят в API ключ к цифровой трансформации.

Необязательно быть технологической компанией, чтобы зарабатывать с помощью API. Такая возможность существует в любой отрасли. Некоторые секторы экономики вынуждены применять API из-за требований регуляторов (например, здравоохранение и банковская сфера). В других секторах (например, в телекоммуникациях) API применяются, чтобы обеспечивать совместимость и эффективную работу продуктов. В третьих необходимость разработки наборов API продиктована прорывными изменениями бизнес-процессов во всей отрасли (розничная торговля, медиа, сфера развлечений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных