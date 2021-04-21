Как в Amazon улучшали принципы agile

Поэтому разрабатывается прототип, или минимально жизнеспособный продукт (MVP). С помощью серии спринтов (которые длятся, как правило, по две недели) команда разработчиков собирает продукт, который уже можно показать клиентам и получить от них реакцию. Если идея провалится, то по крайней мере вы узнаете об этом быстро и без лишних трат – и в процессе, возможно, обнаружите новую идею. А если идея окажется успешной, можно быстро выпускать новые итерации, чтобы создать еще более качественный продукт.