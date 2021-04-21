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Как в Amazon улучшали принципы agile

Совместив agile с другим принципом работы – working backwards
Колин Брайар Билл Карр
Варвара Гранкова

Гибкая адаптивная разработка (agile) – эффективный метод разработки продуктов, но им нельзя злоупотреблять, пренебрегая тщательным планированием и подготовкой. Компания Amazon, в которой мы работали, совместила agile с другим подходом – с принципом работы «начиная с конца» (working backwards). Он компенсирует недостатки agile на самых важных ранних этапах.

Не увлекаться

Считается, что agile – идеальная методика, чтобы вести разработку с нуля, ведь если еще нет продукта, сложно опросить о нем клиентов или посмотреть, как они будут с ним работать.

Поэтому разрабатывается прототип, или минимально жизнеспособный продукт (MVP). С помощью серии спринтов (которые длятся, как правило, по две недели) команда разработчиков собирает продукт, который уже можно показать клиентам и получить от них реакцию. Если идея провалится, то по крайней мере вы узнаете об этом быстро и без лишних трат – и в процессе, возможно, обнаружите новую идею. А если идея окажется успешной, можно быстро выпускать новые итерации, чтобы создать еще более качественный продукт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных