Как в Amazon улучшали принципы agile

Как в Amazon улучшали принципы agileСовместив agile с другим принципом работы – working backwards
Гибкая адаптивная разработка (agile) – эффективный метод разработки продуктов, но им нельзя злоупотреблять, пренебрегая тщательным планированием и подготовкой. Компания Amazon, в которой мы работали, совместила agile с другим подходом – с принципом работы «начиная с конца» (working backwards). Он компенсирует недостатки agile на самых важных ранних этапах.
Не увлекаться
Считается, что agile – идеальная методика, чтобы вести разработку с нуля, ведь если еще нет продукта, сложно опросить о нем клиентов или посмотреть, как они будут с ним работать.
Поэтому разрабатывается прототип, или минимально жизнеспособный продукт (MVP). С помощью серии спринтов (которые длятся, как правило, по две недели) команда разработчиков собирает продукт, который уже можно показать клиентам и получить от них реакцию. Если идея провалится, то по крайней мере вы узнаете об этом быстро и без лишних трат – и в процессе, возможно, обнаружите новую идею. А если идея окажется успешной, можно быстро выпускать новые итерации, чтобы создать еще более качественный продукт.