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Почему Илону Маску не нужны патенты

Построить успешный бизнес можно и без оформления патентов и авторских прав — если использовать одну из трех альтернативных стратегий владения продуктами и услугами
Майкл Хеллер Джеймс Зальцман
Варвара Гранкова

Казалось бы, с вопросами собственности в бизнесе все обстоит просто: создал что-то ценное – получи патент или авторские права, бери деньги за пользование ими и избегай ситуаций, когда непонятно, кому что принадлежит. Но большая часть этой мудрости неверна. И самые продвинутые компании уже поняли это. HBO терпимо относится к воровству своего основного продукта. SpaceX не получает патенты. Airbnb начала свой бизнес прежде, чем городские власти решили, законна ли краткосрочная аренда.

Эти успешные компании мастерски освоили инжиниринг владения – этим термином мы обозначили создание ценности за счет управления методами владения продуктами и услугами. Компании тратят колоссальные деньги на традиционный инжиниринг, доводя до совершенства каждую кнопку и ручку. Но игнорируют инжиниринг владения, считая его постоянным и не подлежащим изменениям. Эта оплошность может дорого обойтись.

В этой статье мы хотим рассказать вам о трех наиболее успешных – и наименее известных – стратегиях инжиниринга владения. Этим методам не учат в школах бизнеса, и о них не расскажут юристы компаний. Но те, кто знает, как в действительности устроено владение, уже пользуются преимуществами этих стратегий.

1. Терпимое отношение к воровству

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных