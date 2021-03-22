Почему Илону Маску не нужны патенты

Почему Илону Маску не нужны патентыПостроить успешный бизнес можно и без оформления патентов и авторских прав — если использовать одну из трех альтернативных стратегий владения продуктами и услугами
Казалось бы, с вопросами собственности в бизнесе все обстоит просто: создал что-то ценное – получи патент или авторские права, бери деньги за пользование ими и избегай ситуаций, когда непонятно, кому что принадлежит. Но большая часть этой мудрости неверна. И самые продвинутые компании уже поняли это. HBO терпимо относится к воровству своего основного продукта. SpaceX не получает патенты. Airbnb начала свой бизнес прежде, чем городские власти решили, законна ли краткосрочная аренда.
Эти успешные компании мастерски освоили инжиниринг владения – этим термином мы обозначили создание ценности за счет управления методами владения продуктами и услугами. Компании тратят колоссальные деньги на традиционный инжиниринг, доводя до совершенства каждую кнопку и ручку. Но игнорируют инжиниринг владения, считая его постоянным и не подлежащим изменениям. Эта оплошность может дорого обойтись.
В этой статье мы хотим рассказать вам о трех наиболее успешных – и наименее известных – стратегиях инжиниринга владения. Этим методам не учат в школах бизнеса, и о них не расскажут юристы компаний. Но те, кто знает, как в действительности устроено владение, уже пользуются преимуществами этих стратегий.