Почему Илону Маску не нужны патенты

Казалось бы, с вопросами собственности в бизнесе все обстоит просто: создал что-то ценное – получи патент или авторские права, бери деньги за пользование ими и избегай ситуаций, когда непонятно, кому что принадлежит. Но большая часть этой мудрости неверна. И самые продвинутые компании уже поняли это. HBO терпимо относится к воровству своего основного продукта. SpaceX не получает патенты. Airbnb начала свой бизнес прежде, чем городские власти решили, законна ли краткосрочная аренда.