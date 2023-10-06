Какие льготы будут положены предприятиям за трудоустройство ветеранов

Какие льготы будут положены предприятиям за трудоустройство ветерановТакие наниматели получат статус социального бизнеса и государственную поддержку
Депутаты Госдумы готовят изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которые должны дополнить перечень социально уязвимых категорий граждан, занятость которых обеспечивает социальное предприятие, лицами, проходившими военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранами боевых действий. Внесли поправки в Госдуму Андрей Турчак – первый вице-спикер Совета Федерации – и глава комитета верхней палаты по экономполитике Виктор Кутепов еще 2 августа, во время летних каникул.
27 сентября депутаты одобрили законопроект в первом чтении и сейчас, до 29 октября, принимают поправки ко второму чтению.
Сенаторы в своем законопроекте предложили расширить перечень категорий граждан, наем которых дает малым и средним предприятиям (МСП) право на господдержку, и включить туда лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 г. В перечень, кроме того, будут включены ветераны боевых действий.
«Наши солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными», – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда поправки принимали во втором чтении. А член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов объяснял: тем, кто возвращается «с линии боевого соприкосновения и по состоянию здоровья не может снова встать в строй, надо помочь интегрироваться в обычную жизнь, включить их в экономические процессы».