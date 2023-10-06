Какие льготы будут положены предприятиям за трудоустройство ветеранов

«Наши солдаты и офицеры, возвращаясь с фронта, должны быть уверены, что смогут найти достойную работу, обеспечить свою семью, быть востребованными», – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда поправки принимали во втором чтении. А член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов объяснял: тем, кто возвращается «с линии боевого соприкосновения и по состоянию здоровья не может снова встать в строй, надо помочь интегрироваться в обычную жизнь, включить их в экономические процессы».