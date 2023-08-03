Работодателей участников спецоперации могут приравнять к социальным предпринимателям

Вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко считает, что часть предпринимателей воспользуется новыми льготами, особенно в секторах, где возможен массовый наем. Ключевым фактором в этом случае будет информированность предпринимателей о новых возможностях. «Если статус соцпредпринимателя будет сопровождаться реальными экономическими выгодами, многие предприятия вполне могут захотеть воспользоваться этим. C другой стороны, трудоустройство таких людей может потребовать дополнительных ресурсов на обучение, адаптацию и поддержку, что может стать препятствием для некоторых компаний», – заключил он. Управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин добавил, что только факта участия в спецоперации кандидата будет недостаточно, чтобы отдать ему предпочтение, но, если уровень кандидатов примерно равен, предпочтение получат такие соискатели.