Работодателей участников спецоперации могут приравнять к социальным предпринимателям

Работодателей участников спецоперации могут приравнять к социальным предпринимателямЗаконопроект внес в Думу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
Секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вместе с главой комитета верхней палаты по экономической политике Андреем Кутеповым внесли в Госдуму законопроект, который приравнивает трудоустраивающих участников спецоперации работодателей к социальным предпринимателям. Изменения предлагается внести в ст. 24.1 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Турчак отметил, что документ подготовила парламентская рабочая группа по спецоперации: «Таким работодателям станут доступны различные виды госльгот. Это гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса». Эта мера, по его словам, сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся военных, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.
Социальные предприятия в соответствии с положениями закона обеспечивают занятость определенных категорий социально уязвимых граждан. Они могут заниматься оказанием психолого-педагогических услуг, которые направлены на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства, организацией отдыха и оздоровления детей, дошкольным и общим образованием, культурно-просветительской деятельностью и др. Предприятия такого типа могут получить от государства разные виды помощи: финансовую в виде субсидий и грантов, имущественную – путем предоставления в аренду государственной и муниципальной собственности на льготных условиях, информационную, консультационную и методическую, в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг, а также образовательную в виде организации профессионального обучения.
Для успешной реализации этой инициативы должны быть разработаны четкие и эффективные механизмы предоставления льгот работодателям, сказал «Ведомостям» член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»). Необходимо убедиться, что процедура получения льгот проста и прозрачна, чтобы не создавать лишних бюрократических преград. «Важно обеспечить содействие и поддержку со стороны государства при поиске подходящих кандидатов для трудоустройства. Например, через разработку программ обучения и переквалификации, чтобы ветераны в большей степени соответствовали требованиям работодателей», – подчеркнул Говырин.
Вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко считает, что часть предпринимателей воспользуется новыми льготами, особенно в секторах, где возможен массовый наем. Ключевым фактором в этом случае будет информированность предпринимателей о новых возможностях. «Если статус соцпредпринимателя будет сопровождаться реальными экономическими выгодами, многие предприятия вполне могут захотеть воспользоваться этим. C другой стороны, трудоустройство таких людей может потребовать дополнительных ресурсов на обучение, адаптацию и поддержку, что может стать препятствием для некоторых компаний», – заключил он. Управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин добавил, что только факта участия в спецоперации кандидата будет недостаточно, чтобы отдать ему предпочтение, но, если уровень кандидатов примерно равен, предпочтение получат такие соискатели.