Ветеранам боевых действий начали давать приоритет при найме

Власть на местах может обязать принимать на работу в госорганизации, но частному бизнесу в любом случае можно лишь рекомендовать действовать таким образом, говорит юрист по трудовому праву и управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Она напомнила, что ст. 351.7 ТК дает льготы мобилизованным, контрактникам – речь идет о приостановке договора, сохранении льгот и возвращении на работу после службы (в течение трех месяцев после завершения службы). «Если же мы говорим о приеме на работу с нуля, новых сотрудников, работодатели – и это прямо указано в ТК – должны смотреть на деловые качества, а не на личные», – говорит юрист.