Ветеранам боевых действий начали давать приоритет при найме

Ветеранам боевых действий начали давать приоритет при наймеПока по ТК такие решения могут носить только рекомендательный характер
Забайкальский край первым из российских регионов решил в рамках поддержки вернувшихся со спецоперации военных гарантировать им работу, для этого работодателям велели нанимать их в приоритетном порядке. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора Александр Костенко (в качестве и. о. губернатора), документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обеспечить приоритетное трудоустройство поручается не только всем забайкальским госорганам, но и НКО и индивидуальным предпринимателям. Постановление касается всех участников спецоперации, в том числе тех, кто принимал участие в качестве добровольца или члена ЧВК (такого понятия в законодательстве РФ нет), а также ветеранов боевых действий в Донбассе с 2014 г. Органы местного самоуправления обяжут рассказать каждому ветерану о возможности переобучения и доступных вакансиях.
Минэкономразвития края поручили проинформировать предпринимателей, что они смогут получить льготы за трудоустройство участников спецоперации, а министерство труда и соцзащиты населения обязано будет разработать документы для приоритетного трудоустройства военных и проинформировать работодателей, что они смогут отправить своих сотрудников на переобучение. Как сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер краевого заксобрания Виктория Бессонова, бизнесмены и юридические лица будут получать субсидию в 76 129 руб. за наем.
Аналогичные субсидии с учетом страховых взносов предусмотрены за устройство на работу молодежи, безработных, уволенных в текущем году в связи с ликвидацией организации или сокращением, работников, находящиеся под риском увольнения, людей без гражданства, прибывших на территорию Забайкалья в экстренном массовом порядке. При этом Бессонова уточнила региональному медиа «Чита.Ру», что субсидия для военных предоставляется по факту трудоустройства: плановый бюджет на это не предусмотрен.
На федеральном уровне пока не принимались законы, которые отдавали бы приоритет ветеранам боевых действий последних лет при устройстве на работу. Это лишь изданный на уровне субъекта РФ исполнительной властью нормативный правовой акт, который даже не утвержден на уровне заксобрания, говорит руководитель практики трудового права московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко.
Согласно Трудовому кодексу (ТК) при приеме на работу человека нужно оценивать исключительно по его деловым качеством вне зависимости от его пола, речи, вероисповедания, национальности и т. д., заметила Михайличенко. Статус участника спецоперации не имеет отношения к деловым качествам человека и поэтому не может давать работнику какой-либо приоритет.
Сейчас с учетом этого акта работодатель может выбрать участника спецоперации в тех случаях, когда у него два равнозначных по своим деловым качествам соискателя, но один из них еще и недавно вернулся из зоны боевых действий, объясняет юрист по трудовому праву и партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Юлия Замятина. Если работодатель откажет такому кандидату, он, скорее всего, сошлется на недостаток у кандидата каких-либо навыков или компетенций, добавляет она.
Что еще предлагало Забайкалье
Это не первая инициатива от губернатора Забайкальского края по поддержке военнослужащих, которую затруднительно реализовать. В январе 2023 г. губернатор Александр Осипов установил для военнослужащих из Забайкалья денежное вознаграждение за захват или уничтожение танков из стран НАТО от 150 000 до 3 млн руб. Впрочем, постановление так и не вступило в силу: краевым властям не удалось согласовать его с Минобороны РФ, так как подтвердить факты действий с танками оказалось затруднительно.
Но пока федеральное законодательство не поддерживает необходимость приоритетного найма участников спецоперации, работодатели могут принимать их в приоритетном порядке только по своей доброй воле, добавляет руководитель отдела юркомпании Intana Legal Сергей Казаков. Это станет законным, только если на федеральном уровне будут приняты решения о введении специальных квот для таких работников по аналогии с квотами для людей с инвалидностью. Но тогда нужно будет закрепить порядок приема таких работников и их обязательное число в штате работодателя, говорит Казаков.
«Думаю, стоит воспринимать это как побуждение проявить свою гражданскую позицию и помочь в трудоустройстве участникам спецоперации», – заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. Станет ли практика приоритетного найма ветеранов массовой и когда это произойдет, пока прогнозировать сложно, говорит Дыбова: спецоперация не закончена и нет большого потока возвращающихся мобилизованных. Стоит отметить, что Забайкальский край – регион с одним из самых высоких уровней безработицы в стране: по данным Росстата за 2022 г., 8,1% от трудоспособного населения в регионе.
Власть на местах может обязать принимать на работу в госорганизации, но частному бизнесу в любом случае можно лишь рекомендовать действовать таким образом, говорит юрист по трудовому праву и управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Она напомнила, что ст. 351.7 ТК дает льготы мобилизованным, контрактникам – речь идет о приостановке договора, сохранении льгот и возвращении на работу после службы (в течение трех месяцев после завершения службы). «Если же мы говорим о приеме на работу с нуля, новых сотрудников, работодатели – и это прямо указано в ТК – должны смотреть на деловые качества, а не на личные», – говорит юрист.
В тексте постановления уточняется, что оно подписано во исполнение поручений президента в ходе послания Федеральному собранию: президент Владимир Путин тогда поручил обеспечить приоритет при устройстве на гражданскую службу особо отличившимся офицерам.
Отметим, что 2 августа секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак вместе с главой комитета верхней палаты по экономической политике Андреем Кутеповым внесли в Госдуму законопроект, который приравнивает трудоустраивающих участников спецоперации работодателей к социальным предпринимателям. Предприятия такого типа могут получить от государства разные виды помощи: финансовую в виде субсидий и грантов, имущественную – путем предоставления в аренду государственной и муниципальной собственности на льготных условиях, – информационную, консультационную и методическую, в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг, а также образовательную в виде организации профессионального обучения.