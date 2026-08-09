Миллиард на домоводстве: как Марта Стюарт сделала быт брендом

«Это был невероятный день. Акции взлетели почти на 100% еще до закрытия торгов. Я ехала по Мэдисон‑авеню и думала: «Я теперь миллиардер. Я могу купить все на этой улице!» И это было такое глупое, такое человеческое чувство – будто деньги сами по себе что‑то значат. Но я быстро поняла, что деньги – это только инструмент. Важнее то, что ты можешь сделать с этим инструментом: строить компанию, нанимать людей, развивать проекты. В тот день я даже принесла кексы и круассаны для трейдеров – хотела, чтобы они почувствовали этот домашний уют, который я и продавала», – вспоминала Стюарт в разговоре с Business Insider.