250 лет поисков: как менялось представление об американской мечте

При этом еще сам Адамс делал акцент не только на получении потребительских благ, но и на личных и социальных ценностях. В своей книге он, наоборот, осуждал бездумное потребление и накопительство без учета интересов общества. «Это не просто мечта об автомобилях и высоких зарплатах, а мечта о таком социальном порядке, в котором каждый мужчина и каждая женщина смогут достичь в полной мере того, на что они от природы способны, и будут признаны другими за то, кто они есть, независимо от случайных обстоятельств рождения или положения в обществе», – заявлял Адамс.