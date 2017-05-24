Как победить текучесть производственного персонала

В России считается нормой высокая текучесть производственного персонала. Компании просто устали с ней бороться. Многие сотрудники и руководители ошибочно полагают, что работа на производственных линиях может быть только временной – поиски лучшей доли считаются абсолютно нормальным явлением. Никто и не думает бить тревогу, если показатель текучести рабочих кадров достигает 50%. Однако опыт гигантов промышленности говорит об обратном – этот показатель не должен превышать 20%, в противном случае компания рискует понести экономические потери и столкнуться с организационными, кадровыми и психологическими трудностями в коллективе.

Опыт корпорации «Технониколь» показал, что добиться текучести линейного персонала в 5–10% вполне возможно. Именно к такому результату пришла корпорация в 2016 г. Для сравнения: в 2009 г. годовая текучесть кадров на заводах по производству каменной ваты компании достигала 40%. Тогда «Технониколь» провела ряд исследований, выявила слабые места и экстраполировала полученный опыт на все заводы корпорации.

Совет первый: совершенствовать процессы отбора кадров

Для предприятий актуальна проблема качества кадров. Отчасти это связано с устареванием справочников профессий рабочих: для передового производства там практически нет подходящих квалификационных описаний. И предприятиям приходится устанавливать требования самостоятельно. Для производственного персонала оценка кандидатов может включать: