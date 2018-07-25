Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: Закон о профстандартах оказался не страшным

Нашумевший закон о профстандартах оказался совсем нестрашным

Что показали итоги судебной практики двух последних лет
Елена Питиримова, юрист московского офиса юридической фирмы Baker McKenzie
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Судебная практика двух последних лет показала, что опасения работодателей по поводу поголовной обязательности профстандартов не оправдались. Напомню, что в 2016 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс (ТК), регулирующие применение профстандартов. Тогда тема вызвала ажиотаж среди менеджеров по персоналу. Они опасались, что придется срочно менять порядок приема сотрудников и переработать все должностные инструкции, а также что многих придется уволить из-за несоответствия их квалификации профстандартам. Что же выяснилось?

Суды следуют закону, по которому профессиональные стандарты обязательны только в двух случаях:

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