Когда лучше нанимать топ-менеджеров старшего возраста

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Многим кандидатам на высшие управленческие должности старше 45–50 лет сегодня труднее, чем 3–4 года назад, найти работу. Их принципиально не хотят нанимать. Некоторые наниматели даже ставят кадровым агентствам ограничения по возрасту кандидата. Правда, негласно, ведь такое условие нарушает трудовое законодательство. Работодателя можно понять. Все хотят видеть на позициях топ-менеджеров активных, динамичных людей, готовых учиться новому и способных конкурировать в жесткой среде. А многие кандидаты старше 45 лет не скрывают, что уже наработались и ищут местечко поспокойнее, где поменьше нагрузки, суеты и т. д. Действительно, если он уже сделал карьеру, заработал на квартиру и машину – зачем напрягаться? Не хотят нанимать возрастных специалистов и менеджеров компании с молодым менеджментом. 35-летнему директору некомфортно иметь в подчинении человека, который значительно старше, хотя и обладает завидными знаниями и опытом. А людьми помоложе проще управлять.

Но многие работодатели совершают ошибку, отказываясь нанимать топ-менеджеров и квалифицированных специалистов старшего возраста. Менеджеры постарше гораздо эффективнее молодежи в трех случаях.

1. У компании консервативная стратегия или ее бизнес связан с продукцией интеллектуального труда и высокими технологиями, поэтому очень важны глубокие компетенции и знание рынка. Например, в последние годы большой спрос на конструкторов. Возраст старшего конструктора, технического директора или руководителя технологического отдела не имеет значения. Хороших специалистов днем с огнем не сыщешь. Другой пример – юристы. В этой специальности опыт с годами только увеличивает ценность и эффективность кандидата.