Как бороться с эйджизмом

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Выражение «старый конь борозды не испортит» сегодня не воспринимается работодателями как руководство к действию. В условиях как минимум осторожного, а то и открыто предвзятого отношения значительной части руководителей и более молодых сотрудников к возрастным коллегам одной только законодательной защиты пожилых групп работников на рынке труда недостаточно: она должна сочетаться с программами повышения квалификации и обучения новым навыкам.

Мария Иванова из Экономической экспертной группы проанализировала реакцию рынка труда и законодательства 28 стран Европы на растущую занятость работников старших возрастов и способы защиты их трудовых прав. Это не чисто российская проблема: занятость работников старших возрастных групп растет в большинстве развитых и развивающихся стран в силу демографических тенденций – старения населения и увеличения доли возрастных работников в численности трудоспособного населения. Но в России в последние годы доступность качественных рабочих мест для возрастных работников по-прежнему была ограничена из-за неформальной дискриминации пожилых на рынке труда. Как пишет Иванова, каждый второй опрошенный для ее исследования россиянин (общая выборка по всей Европе – 7800 человек, по России – 388 человек) сообщил, что испытал на себе дискриминацию по возрасту. По этому показателю Россия оказалась на 5-м месте, уступив лишь Чехии, Словакии, Украине и Румынии (для сравнения: в Эстонии о таких проблемах заявили 32% опрошенных, в Латвии – 25%).