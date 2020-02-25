Принятые в конце 2019 г. поправки в Трудовой кодекс (ТК) предусматривают переход на электронные трудовые книжки частично с 2020 г. Ясно, что законодатели предпочли разделить внедрение электронного кадрового документооборота на два этапа. Первый этап, предполагающий ежемесячный обмен сведениями с Пенсионным фондом (ПФР), уже начался. И продолжится он в 2021 г., когда на электронные трудовые книжки будут переведены большинство работников. Второй этап предполагает, что электронным станет весь кадровый документооборот в трудовых отношениях: приказы по кадрам, табели учета рабочего времени, локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и т. п. Однако этот этап до сих пор под вопросом. Внедрение электронных трудовых книжек и электронного кадрового делопроизводства не синхронно. Получается абсурдная ситуация: сведения в трудовую книжку вносятся на основании приказов по кадрам и эти приказы в 2021 г. будут бумажными, тогда как трудовые книжки большинства работников – электронными.