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Совместимы ли цифровые трудовые книжки с бумажным делопроизводством

Что делать работодателям, если электронные книжки введены, а электронный кадровый документооборот – еще нет
Павел Андреев , адвокат по трудовым спорам, член экспертного совета комитета по труду Госдумы

Принятые в конце 2019 г. поправки в Трудовой кодекс (ТК) предусматривают переход на электронные трудовые книжки частично с 2020 г. Ясно, что законодатели предпочли разделить внедрение электронного кадрового документооборота на два этапа. Первый этап, предполагающий ежемесячный обмен сведениями с Пенсионным фондом (ПФР), уже начался. И продолжится он в 2021 г., когда на электронные трудовые книжки будут переведены большинство работников. Второй этап предполагает, что электронным станет весь кадровый документооборот в трудовых отношениях: приказы по кадрам, табели учета рабочего времени, локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и т. п. Однако этот этап до сих пор под вопросом. Внедрение электронных трудовых книжек и электронного кадрового делопроизводства не синхронно. Получается абсурдная ситуация: сведения в трудовую книжку вносятся на основании приказов по кадрам и эти приказы в 2021 г. будут бумажными, тогда как трудовые книжки большинства работников – электронными. 

Законопроект о внедрении электронного документооборота явно запаздывает по срокам принятия, хотя и работодатели давно просят Минтруд ускорить его внедрение, и пилотные проекты электронного документооборота были с успехом реализованы в крупных компаниях (в «Мечеле», Сбербанке, РЖД, «Ростелекоме» и др.) еще в 2018 г.

Пока идет законотворчество, работодателю нужно выполнить четыре важные задачи, касающиеся электронных трудовых книжек и электронного кадрового документооборота.

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