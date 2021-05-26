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«Работа в России»: к чему готовиться работодателям

Что изменится в процессах подбора персонала
Вера Гиряева , ведущий специалист по персоналу компании Rödl & Partner

20 апреля в первом чтении Государственной думой был принят законопроект, вносящий изменения в закон о занятости населения в России. Заявленная цель поправок – усовершенствовать политику содействия занятости и развить рынок труда. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. А работодателям стоит готовиться к принципиальным изменениям в процессе подбора персонала.

1. Взаимодействие служб занятости с работодателями и соискателями будет электронным. В законе о занятости должен появиться новый пункт 3.1, в котором говорится, что граждане и работодатели смогут обращаться в службы занятости лично или в электронной форме – из личного кабинета на единой цифровой платформе или личного кабинета портала госуслуг. Взаимодействие служб занятости с работодателями или соискателями будет цифровым. Личное присутствие гражданина или представителя работодателя будет необходимо только в том случае, когда этого требует закон.

2. Работодатели будут обязаны публиковать все имеющиеся вакансии на портале «Работа в России». Сейчас «Работа в России» официально именуется общероссийской базой вакансий, а в ст. 16.2 закона о занятости населения говорится, что «Работа в России» – это федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о возможностях трудоустройства, нанимателях, вакансиях и соискателях. Пока работодатели обязаны ежемесячно представлять в органы занятости только сведения о вакансиях для инвалидов в соответствии с квотой (ст. 25 закона о занятости). Уведомить службу занятости об имеющихся вакансиях для инвалидов можно через личный кабинет работодателя на портале «Работа в России», об этом говорится на сайте центра занятости населения Москвы.

Однако Минтруд в 2017 г. высказывал иную точку зрения на обязанности работодателей уведомлять службы занятости об имеющихся вакансиях. Так, в письме Минтруда от 25.10.2017 № 14-1/В-953 отмечается, что работодатели должны уведомлять службы занятости обо всех имеющихся вакансиях, при этом говорится, что у органов занятости нет полномочий для проверки полноты предоставляемой работодателями информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных