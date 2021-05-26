2. Работодатели будут обязаны публиковать все имеющиеся вакансии на портале «Работа в России». Сейчас «Работа в России» официально именуется общероссийской базой вакансий, а в ст. 16.2 закона о занятости населения говорится, что «Работа в России» – это федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о возможностях трудоустройства, нанимателях, вакансиях и соискателях. Пока работодатели обязаны ежемесячно представлять в органы занятости только сведения о вакансиях для инвалидов в соответствии с квотой (ст. 25 закона о занятости). Уведомить службу занятости об имеющихся вакансиях для инвалидов можно через личный кабинет работодателя на портале «Работа в России», об этом говорится на сайте центра занятости населения Москвы.