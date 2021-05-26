«Работа в России»: к чему готовиться работодателямЧто изменится в процессах подбора персонала
20 апреля в первом чтении Государственной думой был принят законопроект, вносящий изменения в закон о занятости населения в России. Заявленная цель поправок – усовершенствовать политику содействия занятости и развить рынок труда. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. А работодателям стоит готовиться к принципиальным изменениям в процессе подбора персонала.
1. Взаимодействие служб занятости с работодателями и соискателями будет электронным. В законе о занятости должен появиться новый пункт 3.1, в котором говорится, что граждане и работодатели смогут обращаться в службы занятости лично или в электронной форме – из личного кабинета на единой цифровой платформе или личного кабинета портала госуслуг. Взаимодействие служб занятости с работодателями или соискателями будет цифровым. Личное присутствие гражданина или представителя работодателя будет необходимо только в том случае, когда этого требует закон.
2. Работодатели будут обязаны публиковать все имеющиеся вакансии на портале «Работа в России». Сейчас «Работа в России» официально именуется общероссийской базой вакансий, а в ст. 16.2 закона о занятости населения говорится, что «Работа в России» – это федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о возможностях трудоустройства, нанимателях, вакансиях и соискателях. Пока работодатели обязаны ежемесячно представлять в органы занятости только сведения о вакансиях для инвалидов в соответствии с квотой (ст. 25 закона о занятости). Уведомить службу занятости об имеющихся вакансиях для инвалидов можно через личный кабинет работодателя на портале «Работа в России», об этом говорится на сайте центра занятости населения Москвы.
Однако Минтруд в 2017 г. высказывал иную точку зрения на обязанности работодателей уведомлять службы занятости об имеющихся вакансиях. Так, в письме Минтруда от 25.10.2017 № 14-1/В-953 отмечается, что работодатели должны уведомлять службы занятости обо всех имеющихся вакансиях, при этом говорится, что у органов занятости нет полномочий для проверки полноты предоставляемой работодателями информации.