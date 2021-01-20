Социальную защиту оцифруют за три года

Социальную защиту оцифруют за три годаПенсии и пособия будут назначаться без заявлений и подтверждающих документов
Программа охватывает само министерство, а также Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). За три года на их цифровизацию при базовом сценарии выполнения работ будет потрачено 55,9 млрд руб., основная часть придется на ПФР (39,6 млрд руб.). Далее следуют ФСС (9,6 млрд руб.), Роструд (3,7 млрд руб.) и, собственно, Минтруд (3 млрд руб.).
У программы шесть целей. Самая главная, если исходить из распределения средств, – это надежность и безопасность информационных систем и инфраструктуры (на эту цель выделяется 36,1 млрд руб.). Вторая – снижение зависимости от иностранного оборудования и программного обеспечения (10,5 млрд руб.). На третьем месте повышение удовлетворенности граждан госуслугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством (6,2 млрд руб.).