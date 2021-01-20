Социальную защиту оцифруют за три года

Программа охватывает само министерство, а также Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). За три года на их цифровизацию при базовом сценарии выполнения работ будет потрачено 55,9 млрд руб., основная часть придется на ПФР (39,6 млрд руб.). Далее следуют ФСС (9,6 млрд руб.), Роструд (3,7 млрд руб.) и, собственно, Минтруд (3 млрд руб.).