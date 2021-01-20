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Социальную защиту оцифруют за три года

Пенсии и пособия будут назначаться без заявлений и подтверждающих документов
Юлиана Петрова Александра Кошкина Валерий Кодачигов
По замыслу Минтруда уже в 2023 г. пенсии и пособия будут назначаться автоматически /ЕГОР АЛЕЕВ / ТАСС

Программа охватывает само министерство, а также Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). За три года на их цифровизацию при базовом сценарии выполнения работ будет потрачено 55,9 млрд руб., основная часть придется на ПФР (39,6 млрд руб.). Далее следуют ФСС (9,6 млрд руб.), Роструд (3,7 млрд руб.) и, собственно, Минтруд (3 млрд руб.).

У программы шесть целей. Самая главная, если исходить из распределения средств, – это надежность и безопасность информационных систем и инфраструктуры (на эту цель выделяется 36,1 млрд руб.). Вторая – снижение зависимости от иностранного оборудования и программного обеспечения (10,5 млрд руб.). На третьем месте повышение удовлетворенности граждан госуслугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством (6,2 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных