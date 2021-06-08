В отличие от дистанционной работы, вводимой из-за особых обстоятельств, перевод на временную удаленку надо указывать в самом трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему, а не приказом. Новый формат – это изменение условий труда по соглашению сторон, а не просто по решению работодателя. Об этом прямо говорит статья 312.1 ТК. Хотя это не отменяет необходимости создать отдельный внутренний нормативный документ, который регулирует временный дистанционный труд.