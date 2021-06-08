Как правильно организовать работу в смешанном режимеЧтобы не подвергнуться штрафам за нарушение Трудового кодекса
Обновленная глава 49.1 Трудового кодекса (ТК) позволила работодателям маневрировать, организуя дистанционный труд. Кроме постоянной удаленной работы появились три ее вида: временная – до шести месяцев, смешанная и в связи с особыми обстоятельствами.
Последний вид в пандемию стал нам более-менее знаком. Главная его особенность: работодатель может ввести вынужденную удаленную работу в одностороннем порядке локальным актом, если произошла чрезвычайная ситуация. А сейчас работодатели активно осваивают смешанный формат. Как правильно вводить смешанный режим?
Закон описывает смешанную работу так: это периодическое выполнение трудовой функции вне рабочего места в компании или периодическая дистанционная работа. Именно так лучше и указывать это в документах, чтобы случайно не нарушить ТК и не получить штраф (до 50 000 руб.).
В отличие от дистанционной работы, вводимой из-за особых обстоятельств, перевод на временную удаленку надо указывать в самом трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему, а не приказом. Новый формат – это изменение условий труда по соглашению сторон, а не просто по решению работодателя. Об этом прямо говорит статья 312.1 ТК. Хотя это не отменяет необходимости создать отдельный внутренний нормативный документ, который регулирует временный дистанционный труд.