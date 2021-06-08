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Как правильно организовать работу в смешанном режиме

Чтобы не подвергнуться штрафам за нарушение Трудового кодекса
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Обновленная глава 49.1 Трудового кодекса (ТК) позволила работодателям маневрировать, организуя дистанционный труд. Кроме постоянной удаленной работы появились три ее вида: временная – до шести месяцев, смешанная и в связи с особыми обстоятельствами.

Последний вид в пандемию стал нам более-менее знаком. Главная его особенность: работодатель может ввести вынужденную удаленную работу в одностороннем порядке локальным актом, если произошла чрезвычайная ситуация. А сейчас работодатели активно осваивают смешанный формат. Как правильно вводить смешанный режим?

Закон описывает смешанную работу так: это периодическое выполнение трудовой функции вне рабочего места в компании или периодическая дистанционная работа. Именно так лучше и указывать это в документах, чтобы случайно не нарушить ТК и не получить штраф (до 50 000 руб.).

В отличие от дистанционной работы, вводимой из-за особых обстоятельств, перевод на временную удаленку надо указывать в самом трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему, а не приказом. Новый формат – это изменение условий труда по соглашению сторон, а не просто по решению работодателя. Об этом прямо говорит статья 312.1 ТК. Хотя это не отменяет необходимости создать отдельный внутренний нормативный документ, который регулирует временный дистанционный труд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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