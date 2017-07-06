Минэкономразвития: холодная погода стала причиной роста безработицы в мае

Холодная погода стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае. «Холодная погода, по оценкам, стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», - отмечается в мониторинге Минэкономразвития.

В мае 2017 г. температура воздуха в среднем по России была на 2,2 градуса ниже, чем в мае предыдущего года.

В документе также отмечается, что погодные условия стали одним из факторов высоких результатов в промышленности: поддержку экономическому росту в мае оказали рост производства электроэнергии, а также добычи природного газа и угля.

«Нетипично холодная погода в мае продолжила оказывать поддержку многим индикаторам производственной активности. Так, рост добычи газа в мае составил 20,2% (после 6,7% год к году в апреле и 7,9% год к году в I квартале). В обеспечении электроэнергией, газом и паром также продолжился рост выпуска (4,7% г/г после 5,5% г/г в апреле и 1,3% г/г в I квартале). Сходная картина складывается и по данным Системного оператора Единой энергетической системы: рост потребления электроэнергии в среднем по России в мае составил 4,8%», – отмечается в сообщении министерства.

В производстве товаров, ориентированных на инвестиционный спрос, в мае тенденции были разнонаправленные. В результате снижения объемов производства сельскохозяйственной техники (после значительного роста в январе-феврале) отрицательные годовые темпы роста в мае продолжает демонстрировать производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (спад 2,2% в мае после 9,4% в апреле).