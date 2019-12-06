Тина Канделаки снимет эротические триллеры и комедии для ivi
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi совместно с Тиной Канделаки, генпродюсером телеканала «Матч-ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»), запускает производственную компанию Carbon Production, сообщили «Ведомостям» гендиректор онлайн-кинотеатра Олег Туманов и сама Канделаки. Все это время, по словам Канделаки, сотрудничать с другими видеосервисами она не будет.
В рамках соглашения ivi получит миноритарную долю в компании и инвестирует в течение ближайших двух лет в производимые Carbon Production проекты 1,5 млрд руб.
«Для реализации стратегии по выпуску собственного контента ivi планирует стратегические партнерства с различными производственными компаниями и студиями», – заявил «Ведомостям» Туманов. Соглашение с Carbon Production, по его словам, первое такое партнерство.
ООО «Карбон продакшн» (бренд Carbon Production) было зарегистрировано в сентябре, следует из базы данных «Спарк». Сейчас этой компанией на паритетных началах владеют генпродюсер ivi Давид Кочаров и Тина Канделаки. Совладельцы «Карбон продакшн» и гендиректор онлайн-кинотеатра отказались раскрыть долю, которую ivi получит в этой компании. Туманов лишь отметил, что соглашение предусматривает в перспективе возможность доведения доли ivi в «Карбон продакшн» до контрольной.
ivi – крупнеший российский онлайн-кинотеатр по выручке и аудитории. В 2018 г. его доля, по данным «TМТ консалтинга», составила 37%, у ближайшего конкурента – сервиса Okko (входит в Rambler Group) – 19%. Совокупную выручку всех онлайн-кинотеатров за указанный период «TМТ консалтинг» оценивает в 11,4 млрд руб. Ежемесячная платящая аудитория ivi, по данным самой компании на конец прошлого года, превысила 1,2 млн человек.
Акционерами ivi.ru являются основатель и гендиректор Олег Туманов, компания «Интеррос» (ей перешел миноритарный пакет, ранее принадлежавший «Профмедиа»), фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures. В сентябре через допэмиссию миноритарный пакет в ivi получил консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций и фондом из ОАЭ Mubadala. Стороны не раскрывали условий сделки. По информации собеседников «Ведомостей», видеосервис получил от инвесторов $40 млн. Деньги, как сообщил тогда «Ведомостям» Олег Туманов, планируется направить на производство собственного контента и развитие ivi.
По условиям соглашения с ivi Carbon Production должен будет выпустить для видеосервиса в ближайшие два года до десяти проектов, это – полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «премиальные» сериалы, с участием звезд, рассказала «Ведомостям» Канделаки.
«Жанры разные – от эротического триллера до комедии. Часть проектов уже находится в производстве. Премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.»
Тина Канделаки и Давид Кочаров, перешедший c канала СТС (флагманский канал холдинга «СТС Медиа») в ivi в сентябре, уже сотрудничали ранее. Вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они были продюсерами сериала о футболе «Большая игра», вышедшего на СТС в августе – сентябре 2018 г. Средняя доля 16 эпизодов сериала среди россиян в возрасте от 10 до 45 лет (целевая аудитория СТС) составила 8,4%, аналогичный показатель всего канала в августе был равен 9%, в сентябре – 10,2%, следует из данных Mediascope.
Для ivi это уже второй контракт с привлечением звезды. В октябре онлайн-кинотеатр подписал критикующего российское кино создателя и ведущего YouTube-канал BadComedian Евгения Баженова. По условиям годового договора, видеоблогер должен будет рассказывать в своем канале о хороших фильмах, доступных на ivi, а также вести на сайте онлайн-кинотеатра раздел с рекомендациями.
Другие интернет-платформы также сотрудничают с известными людьми и популярными персонажами рунета. К примеру, сериал «Чудотворцы» для сайта «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») переводил и озвучивал Денис Колесников, основатель «Кураж Бамбей» (самый известный его проект – перевод сериала «Теория большого взрыва»). «Ростелеком» в августе заключил контракт с Дмитрием Пучковым (известным под псевдонимом Гоблин). Для видеосервиса оператора Wink он переведет и озвучит 11 фильмов. В конце ноября видеосервис Start договорился о сотрудничестве с театральным режиссером, худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым, уже снявшим для этого видеосервиса сериал «Содержанки». Новый двухлетний эксклюзивный контракт предполагает производство пяти проектов.