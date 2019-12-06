Тина Канделаки снимет эротические триллеры и комедии для ivi

Другие интернет-платформы также сотрудничают с известными людьми и популярными персонажами рунета. К примеру, сериал «Чудотворцы» для сайта «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») переводил и озвучивал Денис Колесников, основатель «Кураж Бамбей» (самый известный его проект – перевод сериала «Теория большого взрыва»). «Ростелеком» в августе заключил контракт с Дмитрием Пучковым (известным под псевдонимом Гоблин). Для видеосервиса оператора Wink он переведет и озвучит 11 фильмов. В конце ноября видеосервис Start договорился о сотрудничестве с театральным режиссером, худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым, уже снявшим для этого видеосервиса сериал «Содержанки». Новый двухлетний эксклюзивный контракт предполагает производство пяти проектов.