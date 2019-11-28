Константин Богомолов эксклюзивно снимет для Start сериалы и фильмы

Видеосервис Start подписал с театральным режиссером, худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым двухлетний контракт, сообщили «Ведомостям» гендиректор компании Юлия Миндубаева и подтвердил Богомолов. Условия контракта предполагают эксклюзивное сотрудничество режиссера со Start в течение двух лет, за которые он должен выпустить пять новых проектов, рассказала Миндубаева. С другими производителями теле- и киноконтента Богомолов сотрудничать не сможет. Это будут сериалы и полнометражные фильмы для Start, уточнил Богомолов. Раскрыть детали он отказался, отметив лишь, что над некоторыми из них будет работать как режиссер, в каком-то проекте планирует дебютировать как продюсер. Финансовые условия контракта стороны не раскрывают.