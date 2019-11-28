Константин Богомолов эксклюзивно снимет для Start сериалы и фильмы
Видеосервис Start подписал с театральным режиссером, худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым двухлетний контракт, сообщили «Ведомостям» гендиректор компании Юлия Миндубаева и подтвердил Богомолов. Условия контракта предполагают эксклюзивное сотрудничество режиссера со Start в течение двух лет, за которые он должен выпустить пять новых проектов, рассказала Миндубаева. С другими производителями теле- и киноконтента Богомолов сотрудничать не сможет. Это будут сериалы и полнометражные фильмы для Start, уточнил Богомолов. Раскрыть детали он отказался, отметив лишь, что над некоторыми из них будет работать как режиссер, в каком-то проекте планирует дебютировать как продюсер. Финансовые условия контракта стороны не раскрывают.
Сейчас Богомолов снимает для Start сериал «Хороший человек», в основе сюжета которого история поимки «ангарского маньяка» (бывшего сотрудника МВД из Иркутской области, признавшегося в убийстве 81 человека в 1992-2010 гг.). Это его второй проект для видеосервиса. В марте на Start состоялась премьера многосерийного эротического триллера «Содержанки» — дебют Богомолова как режиссера сериалов. Эпизоды этого проекта, главные роли в котором исполнили Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Александра Ребенок, Софья Эрнст, совокупно набрали более 10 млн просмотров (по данным самой компании). «Содержанки» являются абсолютным лидером по этому показателю на нашем сервисе», — заявила «Ведомостям» Юлия Миндубаева, выразив уверенность, что новые проекты Богомолова также станут хитами. На сайте «Кинопоиск» зрители оценили «Содержанок» в 6,5 баллов из 10.
Видеосервис Start был запущен в октябре 2017 г. основателями продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW), известной по сериалам «Папины дочки», «Кухня», «Отель Элеон» и фильму «Последний богатырь» До 2018 г. YBW была основным производителем контента для СТС (флагманский канал холдинга «СТС Медиа»), сейчас основатели и генпродюсеры компании Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Денис Жалинский развивают телеканал «Супер» (входит в конкурирующий с «СТС Медиа» холдинг — «Газпром Медиа»). Через цепочку компаний 26% видеосервиса принадлежит структуре «Газпром-Медиа», по 17,6% у основателей YBW, еще чуть менее 4% у гендиректора Start Юлии Миндубаевой.